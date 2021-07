Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CAMBIOVENEZIA Un occhio alle telecamere, l'altro ai cronisti in sala: «Mi raccomando, eh, che non si dica che ho fatto retromarcia», sillaba il governatore Luca Zaia. E come altrimenti si dovrebbe definire la decisione della Regione del Veneto di anticipare dal 16 al 13 settembre l'inizio della scuola quando l'annuncio, dato appena 24 ore prima dallo stesso Zaia, era di rinviare a fine mese il ritorno in aula per i più svariati motivi,...