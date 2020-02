L'ALLARME

ROMA Dopo i casi dei contagiati in Lombardia, riesplode la psicosi da coronavirus. Ieri pomeriggio la procedura d'emergenza è scattata anche per una 54enne di Ostia che era venuta in contatto con una signora di ritorno dalla Cina e il suo nipotino di due anni che stava male da una decina di giorni. La donna, italiana, con i sintomi della polmonite, ha chiamato i soccorsi facendo correttamente presente il potenziale pericolo. Così tra 118 e l'ospedale di destinazione, il Grassi, è stato attivato il protocollo che prevede il trasporto con mezzi di biocontenimento e, in attesa, del trasferimento all'Istituto di malattie infettive Spallanzani, l'isolamento in una delle due stanze riservate nell'ospedale del litorale. Il Grassi, di fatto, è anche la principale struttura di riferimento per l'aeroporto intercontinentale di Fiumicino e per questo gli standard di allerta sono elevati. In serata, dopo una prima visita effettuata allo Spallanzani, la Regione Lazio ha comunicato che «il presunto caso di Ostia rientra in normali controlli e dalle prime valutazioni mediche sembra non aver alcun tipo di correlazione con il nuovo Covid 2019». Chiarendo che in via precauzionale verranno comunque effettuati tutti i test. «Non bisogna creare allarmismo e un sovraccarico della rete dell'emergenza. Abbiamo un sistema di sorveglianza efficace, capillare e attivo h24», ha detto l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato.

A. Mar.

