LA PREVENZIONE

MILANO Con il test rapido basta una decina di minuti, in caso di tampone circa otto ore per il risultato. Contro i contagi da Covid d'importazione da Spagna, Grecia, Croazia e Malta si stringono le maglie negli aeroporti, benché le falle siano ancora parecchie. Bene Fiumicino e Ciampino, pronto il Veneto, Emilia Romagna e Sicilia si stanno attrezzando, non pervenuti gli scali lombardi. Eppure i risultati dicono che la barriera funziona: 2.000 test hanno permesso di intercettare sei positivi ieri a Fiumicino, tra cui un bimbo di sei anni, tre a Pescara, a Torino sono partiti i primi 97 esami, Verona ne ha effettuati 500 in due giorni e Venezia 400, con sette infermieri.

LE PROCEDURE

I passeggeri contagiati hanno fatto scattare il protocollo sanitario. Il primo passo è il tracciamento dei viaggiatori seduti vicino agli infetti e quelli nelle due file davanti e le due dietro, comunque già sottoposti al test. Se alle successive analisi dovessero risultare positivi, tutti i passeggeri del volo vengono di nuovo sottoposti al controllo e nel frattempo devono restare a casa. Una caccia al virus efficace, se non fosse che non funziona così ovunque. Da quando l'ordinanza del ministro Speranza ha disposto l'obbligo dei test dai Paesi a rischio almeno cinquemila persone al giorno sono atterrate a Malpensa, Linate e Orio al Serio. Niente tampone allo sbarco, la Regione Lombardia ha stabilito che ciascun viaggiatore debba provvedere per conto suo «entro 48 ore dall'arrivo in Italia se non ha un esame negativo effettuato nelle 72 ore prima della partenza». Risultato: ospedali presi d'assalto, numeri verdi intasati e risposte vaghe come «sarete contattati». Quando, non si sa. L'isolamento non è obbligatorio, quindi nel frattempo il Covid può circolare liberamente e la mappatura è depotenziata, come dimostrano i nove ragazzi di Como positivi dopo una vacanza in Croazia. Il professor Massimo Galli, infettivologo e primario del Sacco di Milano, è sconcertato. Il via vai senza controlli degli aeroporti lombardi rispetto ai test a tappeto di Fiumicino e Ciampino lo lascia senza parole: «Non c'è altro da dire. Il confronto è impietoso». A Fiumicino i primi 800 tamponi sono stati effettuati a Ferragosto, lunedì mattina una spedizione di 15 mila test rapidi è stata consegnata dai magazzini di Genova del ministero della Salute, l'altra metà è stata consegnata a Ciampino. «Sono attivi anche 18 drive-in ad accesso diretto, senza prenotazione e gratuiti - sottolinea l'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato - Il sistema sta funzionando e siamo pronti a esportare il modello di Roma per la sicurezza in aeroporto a chi ce lo richiede».

CENTRALINI IN TILT

La Lombardia, tra caos e ritardi, corre ai ripari e promette che, «se tutto va bene, saremo pronti domani: stiamo lavorando per poter effettuare i tamponi direttamente in prossimità o all'interno degli aeroporti di Linate e Malpensa», annuncia l'assessore al Welfare Giulio Gallera. Intanto chi atterra deve affrontare sfiancanti procedure e, allo sbarco, trova solo cartelli. «Sono arrivato il 14 agosto a Malpensa con un volo da Atene: c'erano solo termoscanner per misurare la temperatura, nessun tampone né informazioni orali, soltanto delle indicazioni appese al muro», racconta Fabio L., cinquant'anni. «Da venerdì 13 la Regione Lombardia ha attivato il 116117, il problema è che quel numero non si riesce nemmeno ad agganciare tanto è intasato e non c'è alcuna possibilità di avere informazioni». Le chiamate sono state 13 mila in pochi giorni con 25 operatori a rispondere. «La Regione non era preparata. Sono andato a casa, ho riprovato ancora, alla fine alle 8 di sera di Ferragosto sono riuscito a parlare con un'addetta del call center che mi ha dato tutte istruzioni». Ovvero di collegarsi sito dell'Ats e compilare il format di registrazione segnalando il Paese d'arrivo. «Dichiarano che il tampone viene fatto in 48 ore, ma una volta inseriti i dati compare l'avviso: Gentile assistito, abbiamo preso in carico la sua richiesta e la chiameremo prima possibile. Considerato l'alto numero di richieste pervenute, non programmabile, l'attesa potrebbe essere di qualche giorno». Conclusione: «Domani faccio il tampone privatamente - si rassegna Fabio L. - Pago 90 euro ma mi tolgo il pensiero».

Claudia Guasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA