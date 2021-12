LA TRAGEDIA

RAVANUSA (AGRIGENTO) Sembra quasi che a Ravanusa l'odore del gas fosse la normalità. Chissà se è la suggestione, dopo l'esplosione che ha distrutto tre palazzine, reso inagibile un pezzo di centro storico e ucciso nove persone, ma ora tutti ricordano episodi collegati a quel maledetto odore che ciclicamente tornava. «Era successo anche vicino alla chiesa» rammenta Il parroco don Filippo Barbera. «Io l'avevo detto, prima o poi qui salta tutto in aria. Ho lavorato come bidello per 30 anni nella scuola Don Bosco, vicino al luogo dell'esplosione, e si è sempre sentito odore di gas» assicura Vito Alletto, 68 anni. Una cugina di alcuni dei componenti della famiglia Carmina, distrutta da questa tragedia, dice: i miei familiari avevano chiamato di recente il pronto intervento per l'odore di gas, è stato inutile.

LE VERIFICHE

I carabinieri, a fronte di queste testimonianze sempre più insistenti, hanno iniziato a sentire decine di cittadini del paese. Racconta il colonnello Vittorio Stingo, comandante della compagnia di Agrigento: «Sì, la gente parla di odore di gas e stiamo indagando, ma va anche precisato che segnalazioni ufficiali a noi o a Italgas di recente non risultano». In questa zona c'era stato un intervento dei tecnici cinque giorni fa, ma era risultato tutto regolare. Il comandante dei vigili del fuoco di Agrigento, Giuseppe Merendino, ricorda che meno di un anno fa un altro quartiere della città fu evacuato a causa di una fuga di gas. «La potenza di questa esplosione è anomala, deve essersi creato un accumulo nel sottosuolo, non c'è altra spiegazione» aggiunge.

Iiri è proseguita la ricerca dei cadaveri, i vigili del fuoco alla mattina ne hanno ritrovato altri quattro, tra cui la donna in stato interessante e il marito, anche grazie al contributo delle unità cinofile. Ma ormai l'attenzione è concentrata sull'inchiesta della procura di Agrigento guidata da Luigi Patronaggio. Sono già stati nominati dei consulenti, appena si concluderanno le operazioni di ricerca dei cadaveri, tutta l'area sarà sottoposta a sequestro. I reati ipotizzati sono disastro e omicidio colposo, non è escluso che nei prossimi giorni vi siano iscrizioni nel registro degli indagati. Ieri è emerso che la società Italgas, era stata commissariata per sei mesi dal 9 luglio 2014 da parte della sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo, commissariamento prorogato di altri sei mesi.

LA SPIEGAZIONE

L'amministratore giudiziario Andrea Aiello ha spiegato ad AndKronos: «Svolgemmo rilievi su tutta la rete e trovammo grosse criticità anche nell'Agrigentino». Italgas ha replicato ricordando che quel provvedimento di commissariamento era stato disposto dall'allora Presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, in seguito radiata dalla magistratura (per chi l'ha vista è una dei protagonisti della docuserie di Netflix Vendetta - guerra nell'anti mafia). E gli interventi a Ravanusa cinque giorni prima dell'esplosione? Replica Italgas Reti: «Sulla base di quanto registrato nei sistemi aziendali non vi è evidenza di lavori eseguiti sulla rete stradale, ma unicamente interventi routinari eseguiti su contatori domestici e su alcune valvole stradali da eseguire con cadenza periodica».

