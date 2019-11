CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Controcorrente, come quasi sempre. Arrigo Cipriani, patron dell'Harry's Bar non è stato spaventato dalla seconda acqua alta di sempre (da quando sono state prese misurazioni oggettive) che ha colpito Venezia nella serata e nella notte di martedì. E com'era stato nel 1966, anche l'Aqua Granda dell'altro ieri non ha fermato l'Harry's: «Siamo a 120, fintanto che l'acqua è rimasta a quel livello non ci sono stati problemi. Quando è cresciuta, il resto è venuto dentro. C'erano clienti, gli ultimi se ne sono andati a fine serata. Noi abbiamo...