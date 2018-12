Contributo della giunta grillina a chi ospita rifugiati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Un contributo pubblico da 300 a 800 euro alle famiglie romane che accolgono un rifugiato perché il decreto sicurezza di Salvini «così com'è non va bene». Dopo la mozione passata in Comune a Roma dieci giorni fa, il Campidoglio grillino continua ad andare in direzione opposta e contraria rispetto al Viminale. E se il documento votato da parte della maggioranza M5S con la sinistra bocciava le norme sui migranti e il depotenziamento degli Sprar, questa volta arriva un impegno più che formale. Usare i soldi delle casse comunali - che...