Conto omofobo alla coppia gay Il cameriere perde il posto

IL CASOROMA Avevano scelto quel locale per il loro primo appuntamento. Una locanda, arredata con gusto e dalle ottime recensioni che, aperta da 4 anni si nasconde dietro la Basilica di San Giovanni in Laterano. Erano emozionati, come l'occasione richiedeva, due giovani ragazzi di appena 21 anni. Seduti uno di fronte all'altro, con la voglia di conoscersi meglio e il desiderio di non deludere l'altro. L'euforia del primo incontro e il timore di non sbagliare un gesto, una frase, un'espressione. In un attimo però la loro serata è stata...