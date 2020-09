IL CASO

ROMA Ha rotto il silenzio dopo diverse settimane durante le quali mostra di non essersi perso granchè. Anzi, che nulla lo disturba - tantomeno le elezioni regionali o il referendum - e con nessuno intende ingaggiare polemiche. Tantomeno con editori o ex presidenti del Consiglio. Giuseppe Conte parla alla festa del Fatto, ma non ha il tono di chi intende festeggiare l'anno di governo o la promessa che «non ci saranno più lockdown generalizzati».

LA CAMOMILLA

Chiede di non tirare per la giacchetta Mario Draghi, «che avrei voluto alla presidenza della Commissione Ue ma mi disse che era stanco», ma si vede che vorrebbe ricevere eguale trattamento. Soprattutto dopo il 20 settembre quando nel Pd e nel M5S inizierà il regolamento di conti per le regioni perse, i dem, e per le percentuali da brivido, i grillini. Lui, Conte, prova a tirarsene fuori da subito ritagliandosi un ruolo da osservatore: «Le forze di maggioranza le vedo in difficoltà: abbiamo un centrodestra unito invece abbiamo forze che sostengono la maggioranza che vanno in ordine sparso. Bisogna tenere in conto questo dato, è una lotta impari». Dove Conte non intende entrare, ma poiché sa che proveranno a scaricargli responsabilità, mette le mani avanti: «Ritengo che le regionali - aggiunge - non avranno incidenza sul governo, è un contesto diverso, non possiamo abbandonare il recovery fund». La partita del premier è tutta qui. Si gioca sulla capacità di risposta del governo alla crisi autunnale e ne è consapevole. Non intende sottrarsi alla sfida - anche perché «ora che non c'è più il contratto» «ma un programma alla cui stesura ho collaborato direttamente» - ma sa che se dovesse fallire quel convitato di pietra di tutti i retroscena, l'ex presidente della Bce, potrebbe prendere il suo posto e la sua avventura politica finirebbe qui anche se ripete che non intende fondare un suo partito.

Si capisce quindi perché le sue risposte siano tutte sul filo dell'equilibrismo. Sul referendum costituzionale ribadisce che voterà Sì, ma spiega che «il taglio non pregiudica la funzionalità delle Camere». Bene le preferenze chieste dai 5S, «ma ci arriverei successivamente» in modo da non irritare il Pd, ma bene anche la sfiducia costruttiva proposta da Renzi. Un premier inclusivo persino sulla rete unica che potrebbe anche vedere la partecipazione di Mediaset, azienda di quel Silvio Berlusconi che Conte dice di aver chiamato la sera stessa del suo ricovero al San Raffaele. Certo, la legge Gasparri «è da cambiare», ma con calma anche perché prima «leggiamo con attenzione la sentenza della Corte Ue».

A parte la frecciatina a Salvini, «con Forza Italia e la Meloni il dialogo è costante mentre Salvini non richiama», l'uscita pubblica del premier è tutto un farsi concavo e convesso. Persino quando gli si chiede delle elezioni americane o del sindaco di Roma. «Chiunque vinca negli Usa per noi non cambierà molto. Comunque vada, parliamo di Paesi legati da una tradizione di rapporti e di una integrazione. Non cambierà molto». Mentre «la domanda è prematura» se voterà o meno per la Raggi. «Aspettiamo si completi il quadro». Su una cosa si sbilancia, ma è un goal a porta vuota visto che chi aveva proposto l'impeachment si è cosparso il capo di cenere più volte: il secondo mandato di Sergio Mattarella. «Se devo esprimere un'opinione personale - premette Conte - io credo che il Presidente Mattarella stia interpretando il suo ruolo in modo impeccabile, con grande equilibrio e saggezza. Man mano che vado avanti ne apprezzo sempre più le qualità, di persona solida. Se ci fossero le condizioni per accettare un secondo mandato... io lo vedrei benissimo».

Marco Conti

