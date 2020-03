IL CASO

ROMA Tutti da Conte. Centrodestra riunito. Salvini-Meloni-Tajani. Il pressing per fare accogliere nel decretone Cura Italia e in tutta la strategia di contenimento governativo del morbo le proposte dell'opposizione è arrivato fino al piano nobile di Palazzo Chigi. E tra i presenti c'è chi dice: «Il premier finge di starci a sentire». E chi invece spera: «E' vero che in questa fase Conte si sente superman ma gli conviene ascoltarci». Fra i tre leader di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia il più diffidente, secondo alcuni ministri presenti all'incontro, sarebbe stato Salvini. «Ancora non ha digerito quello che lui chiama il tradimento di Conte», dicono. Mentre Tajani ha sfoderato tutta la sua arte diplomatica e alla fine sembra abbastanza soddisfatto: «Abbiamo chiesto tavoli comuni di lavoro per il decreto Cura Italia e per gli altri provvedimenti. Il governo è sembrato disponibile». Sia Gualtieri che D'Incà hanno assicurato che questo metodo della condivisione di un tavolo permanente può essere adottato e probabilmente lo sarà. Specialmente Gualtieri agli occhi della controparte di centrodestra risulta un interlocutore credibile. «E' uno di quei comunisti pragmatici come ce n'erano una volta», è uno dei commenti di uno dei tre leader uscendo da Palazzo Chigi.

UNITA' DI CRISI

Giorgia Meloni ha illustrato al premier tutte le proposte economiche in difesa dei lavoratori e delle aziende italiane con questa premessa: «Il nostro obiettivo è dare risposte concrete alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori, che vivono un momento estremamente difficile. Quello che chiediamo è di poter fare la nostra parte, lavorando in Parlamento da subito e ad oltranza finché sarà necessario. Il Parlamento deve diventare una vera e propria unità di crisi». La Meloni sarà fissa a Montecitorio in ogni passaggio di questa vicenda di salvataggio dello Stato, e così tutti i parlamentari di Fratelli d'Italia.

È stato molto netto e assai pratico Salvini. Anzi, ultimativo: «Presidente Conte, queste sono le nostre richieste: mascherine e camici subito a medici, farmacisti, operatori sanitari, forze dell'ordine e lavoratori. Respiratori e ossigeno immediatamente a tutti gli ospedali che ne hanno fatto richiesta da tempo. Sperimentazione di tutti i farmaci che possono essere utili per fermare il virus. Tutela economica di tutti i lavoratori, partite Iva comprese». E in più, in sintonia con la Meloni: no al Mes.

Conte ha ascoltato, democristianamente. Ma illustrando tutti gli aiuti che stanno arrivando da vari Paesi, Russia, Cina, Germania, ha fatto notare a Salvini che è meglio non polemizzare troppo con le altre nazioni, e nemmeno con la Ue. Ha pure assicurato che giovedì sarà in Senato, per informare sul Coronavirus. Ma anche altri membri del governo andranno a Palazzo Madama. La richiesta non è partita dall'opposizione ma da Italia Viva, con Davide Faraone, la maggioranza l'ha condivisa, la presidente Casellati l'appoggia e giovedì sarà in Senato - che oggi in commissione Bilancio comincia ad esaminare il Cura Italia mentre giovedì voterà in aula sul calendario dei lavori - la ministra dell'Istruzione, Azzolina, per parlare del temone di come andrà a finire l'anno scolastico, mentre la settimana prossima sarà di scena a Palazzo madama il ministro Speranza. Sempre Iv l'ha spuntata su un altra questione: il commissario all'emergenza Domenico Arcuri collegato in video conferenza durante la riunione dei capigruppo.

Ai tre leader del centrodestra, che in questo gli hanno dato ragione, il premier ha spiegato che l'Italia deve pretendere che gli altri Paesi adottino lo stesso rigore anti-contagio adottato qui. «Noi stiamo attuando una strategia che ci costa sacrifici sul piano della vita delle persone e dell'economia». Ovvero, secondo lui, non possiamo accettare che altri Paesi adottino un rigore meno ferreo del nostro, perché poi potremmo essere esposti agli effetti di un contagio di ritorno». «La risposta europea coordinata a tutti i livelli è l'unica possibilità». Poi tutti via. Con la netta sensazione che Conte si stia giocando, in questa emergenza, una partita politica e personale molto ambiziosa. Ma le variabili, a cominciare da quella di quando finisce l'epidemia, sono tante e il terreno assai sdrucciolevole per tutti.

Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA