IL RETROSCENA

ROMA Dopo il tampone positivo di Zingaretti, la paura è che ora si spezzi la catena di comando e che ancor di più finisca tutto sulle spalle del premier. Il quale ieri ha di nuovo oscillato tra la richiesta di fermare per decreto tutta la Lombardia e un bel pezzo di Veneto, e il timore delle conseguenze che subirebbe il Paese dall'arrestare il più importante polmone economico del Paese.

LA CACCIA

Un'incertezza che emerge dalla lettura della bozza del decreto iniziato a circolare nella serata di ieri e che ha scatenato non solo il governatore di centrodestra della Lombardia Attilio Fontana, ma anche Stefano Bonaccini, presidente di centrosinistra dell'Emilia Romagna. Un testo «pasticciato» che «genera dubbi», sostengono i due. Gli stessi che da giorni assillano il premier che è ancora alla caccia dell'algoritmo che permetta di fermare il virus senza fermare l'Italia.

Al governo è affidato il compito di tirar fuori il Paese dall'emergenza e soprattutto su Conte grava l'onere. Per tutta la giornata di ieri il premier è stato chiuso nel suo ufficio di palazzo Chigi lavorando con il telefono. Pochi gli incontri. Spariti tutti, o quasi, i ministri se si esclude quello dalla Sanità Roberto Speranza, sentito anche lui al telefono, e della Giustizia Alfonso Bonafede. La stesura dei decreti presidenziali - uno per i comuni epicentro del contagio e uno più nazionale - è andata avanti con una certa fatica. L'obiettivo principale dovrebbe essere quello di contenere il virus, ma l'aumento esponenziale dei contagi costringe l'esecutivo a vivere alla giornata confidando di sera in sera che il bollettino della Protezione Civile sia un po' meno impietoso del giorno prima.

Nella maggioranza si fa ovviamente quadrato, ma l'incertezza del procedere si avverte, malgrado l'opposizione non intenda ora spingere troppo sulla polemica e si è auto imposta una mini-quarantena. Il fatto che il centrodestra possa anche votare il decreto che stanzia 7,5 miliardi per sostenere le imprese colpite, non basterà però a coprire le responsabilità del governo qualora non riuscisse a contenere sia il virus che la conseguente crisi economica. Sull'emergenza corre il destino dell'esecutivo, e soprattutto di Conte che potrebbe uscirne rafforzato o indebolito. Per ora nessuno mette in discussione le decisioni che vengono prese da palazzo Chigi anche perché su queste il Quirinale ha aperto un provvidenziale ombrello. Resta però da vedere cosa accadrà nell'immediato futuro e soprattutto, se l'esecutivo saprà reggere un'emergenza sanitaria che i virologi non prevedono breve, e al tempo stesso dare risposte alla parte del Paese che è fuori dalle zone rosse e gialle.

Una scommessa per Conte e per l'attuale maggioranza che da ieri deve fare i conti anche con la quarantena obbligatoria di uno dei suoi principali sponsor: Nicola Zingaretti.

Marco Conti

