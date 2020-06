LA GIORNATA

ROMA L'Iva potrebbe diventare un altro banco di prova della tenuta del governo ma anche dei rapporti con gli stakeholders. Ma se tra Pd (freddo) ed M5S (favorevole), le posizioni sono divaricate con il premier Giuseppe Conte che dopo aver lanciato la proposta di revisione dell'Iva in chiusura degli Stati Generali, ieri ha rilanciato il tema collegandolo al cashless «da realizzare quanto prima», da Bankitalia alla Confcommercio fino a Confindustria si levano commenti differenziati in funzione di convenienze e punti di vista. Ieri Ignazio Visco è stato per la terza volta consecutiva critico verso il governo. Sulla possibile riduzione dell'Iva, anche in via soltanto temporanea per rilanciare i consumi, il governatore di Bankitalia ha frenato: sulla riforma del fisco, «serve una visione complessiva» e «non imposta per imposta».

LE TAPPE

Visco ha rimarcato che «è una vecchia storia» ma ancora attuale, il tema della «grande dimensione dell'evasione, dell'illegalità e della criminalità organizzata». Questo «si trasforma in un carico fiscale molto pesante per chi le tasse le paga». Sul lato della spesa il governatore ricorda come si tratti di un «livello che più o meno è quello che si attende da un paese che ha uno stato sociale come il nostro». Andando oltre la questione fiscale, Visco incalza il governo perché non si sprechi l'occasione per il rilancio. La situazione è incerta e drammatica, dal punto di vista economico oltre che sanitario: il governatore torna a stimare per «il pil italiano 2020 una caduta attorno al 10%», «può essere leggermente superiore o inferiore, dipende dall'evoluzione della pandemia nella seconda parte dell'anno». Parlando online a un evento dei Lincei, il capo di via Nazionale rileva come la caduta derivi «dalla flessione drammatica del primo e sopratutto il secondo trimestre». Se in questa fase «lo stato di incertezza non consente di fare previsioni non dico accurate ma ragionevoli» e i tecnici procedono «per scenari possibili», dopo le Considerazioni finali e l'intervento nella giornata inaugurale degli Stati Generali, ieri Visco è stato esplicito: «Questa incertezza non vuole dire che non dobbiamo fare niente» e, ricorrendo a una citazione di Keynes, spiega che ci vuole «un piano ben costruito» per affrontare la crisi e la crescita avendo un orizzonte temporale più lungo, «non solo il breve termine» in mente. Per il governatore ci sono «fattori non economici legati alla pandemia» ma anche di «natura geopolitica» a pesare sulle stime. Sul piano interno, in attesa che prenda corpo il progetto di semplificazione del governo, Visco insiste che «ci vuole una buona burocrazia», «una sua assenza non va bene». Per il governatore «si fa presto a dire semplificare» ma occorre una pubblica amministrazione che sia in grado «di rispondere alle esigenze» e una «giustizia più veloce».

E' evidente che aver daccapo rimesso in discussione l'iva abbia creato subbuglio specie presso i diretti interessati. «Bene l'ipotesi del Governo di sostenere consumi e domanda interna attraverso misure di riduzione dell'Iva, sarebbe un segnale importante di fiducia che abbiamo sempre auspicato. Che non sia, però, una misura eccessivamente provvisoria», ha commentato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, sostenendo che «consumatori e imprese hanno bisogno di certezze per programmare e realizzare scelte di acquisto e di investimento indispensabili per rilanciare l'economia».

A maggio, nonostante l'allentamento delle misure per il contenimento della pandemia e la graduale ripresa delle attività, la domanda delle famiglie ha stentato a trovare la strada per un rapido recupero. Nel confronto annuo l'indicatore dei consumi (Icc) di Confcommercio segnala un calo del 29,4%, dato meno negativo se confrontato con il -47% di aprile,

I TIMORI

Gli industriali ribadiscono la loro posizione critica verso il premier: Conte è «un bravo showman» ma dagli Stati generali non è arrivato «nessun messaggio chiaro», se non «questa proposta estemporanea del bonus di 500 euro per le donne manager. Francamente lascia tutto un po' a desiderare. Sono deluso», è il giudizio di Alessio Rossi, presidente dei Giovani Imprenditori e vicepresidente di Confindustria.

In aprile la produzione industriale, secondo l'ultimo rapporto Csc di Confindustria, è scesa del 19,1% (-28,4% a marzo), con cali marcati in tessile-abbigliamento, gomma-plastica, mezzi di trasporto; nonostante il recupero atteso in maggio e giugno, il 2° trimestre registrerà un calo intorno a -20%. Si conferma, perciò, un crollo del pil (stimato a circa -9,0%, dopo -5,3% nel 1°).

Rosario Dimito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA