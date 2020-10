L'ANDAMENTO

ROMA Roberto Gualtieri prova a lanciare messaggi di fiducia, mentre Giuseppe Conte tenta di gettare acqua sul fuoco offrendo ai sindacati la proroga del blocco dei licenziamenti fino a fine marzo e agli industriali la Cassa integrazione Covid senza oneri per le aziende. Tutto condito dallo squarcio di luce dentro il tunnel della crisi mostrato ieri dai dati Istat sul Pil estivo, quello del terzo trimestre del 2020. L'economia italiana è cresciuta oltre tutte le attese, con un rimbalzo del 16,1% rispetto ai tre mesi precedenti che ha riportato il volume del Pil ai livelli registrati nella prima metà del 2015. I numeri resi noti dall'Istat sono ancora provvisori ma il maxi recupero (il trimestre precedente, condizionato dal lockdown, aveva fatto registrare una contrazione del 13%) è superiore rispetto alle stime degli analisti che si attendevano un rimbalzo dell'11,2%. Bankitalia aveva invece recentemente stimato una possibile crescita del 12%, stessa cifra indicata anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio. Il dato supera anche le previsioni del governo, che si aspettava un rimbalzo congiunturale del 13,6%. La variazione acquisita per il 2020, ovvero il dato che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale pari a zero nel quarto trimestre, è del -8,2%. La ripresa, secondo l'Istat, è diffusa a tutti i comparti economici. La reazione dell'economia italiana ha spinto il governo a confermare la stima diffusa nella Nota di aggiornamento al Def di una chiusura d'anno con una contrazione del 9%.

IL DATO

«L'entità del rimbalzo», ha assicurato Gualtieri, «è tale che la previsione annuale pubblicata nella Nadef resterà valida anche nell'eventualità che nel quarto trimestre si verifichi una flessione dell'attività economica dovuta alle misure restrittive annunciate domenica scorsa dal governo e all'impatto sui consumi dalla diffusione della pandemia». Non solo. Gualtieri ha assicurato che anche nel caso in cui nelle prossime settimane si dovesse ricorrere a misure più drastiche di contenimento dell'epidemia («priorità assoluta per il governo» ha ribadito il ministro), e la crescita del Pil nel 2021 dovesse risultare inferiore al 6% previsto nel quadro programmatico della Nadef, «la ripresa sarebbe solo rinviata, non pregiudicata».

In sostanza, Gualtieri ha fatto filtrare due messaggi. Il primo: la manovra da 39 miliardi approvata due settimane fa non sarà in ogni caso sottoposta a modifiche perché il quadro macro-economico sulla cui base è stata costruita è solido nonostante l'ondata di ritorno della pandemia. Il secondo: se anche dovesse rendersi necessario il lockdown, non si dispera di poter afferrare la ripresa in tempi più lunghi.

L'ottimismo del governo, sugli effetti duraturi del rimbalzo del terzo trimestre, non è condiviso da Bankitalia. Nonostante la crescita del Pil nel terzo trimestre sia «stata ben più marcata» delle attese, ha riconosciuto il governatore Ignazio Visco, la ripresa dell'epidemia di coronavirus «minaccia di incidere sui risultati conseguiti e potrebbe ripercuotersi negativamente sulla fiducia e sulla spesa delle famiglie e delle imprese».

Pessimi invece gli umori tra gli industriali. Nella Congiuntura Flash, il Centro Studi di Confindustria sottolinea infatti che «la produzione registra il primo stop a settembre, dopo quattro mesi di crescita robusta».

Michele Di Branco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

