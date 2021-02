«Io candidato sindaco di Roma? No, grazie». Parola di Giuseppe Conte. Che si sfila dalla corsa. La fase Draghi sta rimettendo in moto la ricerca dell'uomo o della donna giusta da schierare - a destra e a sinistra - nella prossima corsa al Campidoglio. La ricucitura tra Salvini e Meloni potrebbe passare da Roma e da Andrea Abodi, manager sportivo, dal profilo trasversale e pragmatico che piace tanto a Fratelli d'Italia e su cui la Lega sta cominciando a ragionare più di prima. Fermo restando che Salvini - lo ha visto anche ieri - resta affezionato insieme a Forza Italia anzitutto all'ipotesi Bertolaso, con cui ormai ha un rapporto molto stretto. Ma convergere su Abodi, ragionano nella Lega, potrebbe servire a ricompattare il rapporto con la Meloni in tempi di frattura nel centrodestra, di separazione a livello nazionale tra Matteo e Giorgia (lui nell'area di governo e lei no). Per il capo leghista, Guido Bertolaso sarebbe comunque il sindaco perfetto per stabilire una collaborazione forte tra Campidoglio e Palazzo Chigi. Intanto a destra, ma non solo lì, si dà per certo che cosa accadrà a sinistra: «Se Gualtieri non conserverà il posto al governo, non potrà più dire di no alla candidatura al Campidoglio». Considerato anche il rapporto di stima tra l'attuale ministro e Draghi, cementato gli anni scorsi in Europa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA