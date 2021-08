Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RIMINI Ci sarà tempo per scontrarsi in vista delle prossime amministrative ma il ritorno in classe dei maggiori leader che ieri si sono ritrovati a Rimini, alla prima kermesse politica dal vivo in era Covid, è stato all'insegna di un clima che anche grazie alla regia di Draghi - mette al riparo, almeno per ora, il governo. Certo, le tensioni non sono mancate, ma al meeting di Cl è successo pure che sulle delocalizzazioni e sulla riforma...