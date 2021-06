Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RETROSCENAROMA «Una persona può fare ciò che vuole, ma non scegliere ciò che vuole». Beppe Grillo riprende a fare il visionario e mette sul suo blog un post dove cita Spinoza e Schopenhauer per rivendicare quel ruolo che nel Movimento ha sempre avuto e al quale non intende rinunciare. Un modo, quello del Fondatore per contrapporsi al pragmatismo di Giuseppe Conte e del suo statuto e galvanizzare coloro che hanno forte nostalgia dei...