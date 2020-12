IL RETROSCENA

ROMA «Gliel'ho detto a Conte di non fare a botte con gli scapoli!». Rispolvera un vecchio detto sardo Ettore Licheri, capogruppo M5S al Senato, per mettere in guardia il premier da Matteo Renzi. Il politicamente scapolo - perché ha poco da perdere nella battaglia appena iniziata - continua a picchiare duro e lo fa anche per conto di quel Pd che, eccetto Dario Franceschini, non ne può più del metodo-Conte.

E così, mentre Renzi continua a girare il coltello nelle piaghe del governo mettendo al primo punto delle richieste di Italia Viva l'attivazione del Mes, al Nazareno c'è sconcerto per come il premier sta affrontando la verifica di maggioranza. Il sospetto è che il premier intenda risolvere la mole di questioni che la delegazione guidata da Nicola Zingaretti ha sollevato nell'incontro a palazzo Chigi, con un incontro tra leader e la firma sotto un documento di buone intenzioni.

L'incontro con la delegazione di Iv ci sarà solo domani, ma il gioco di sponda tra Pd e Iv continua con i dem che attaccano i 5S in Parlamento e i renziani che picchiano su Conte. Il rinvio, causato da impegni della ministra Bellanova, lascia a Renzi il tempo per alzare ancor più l'asticella. Ieri, parlando al Tg5, ha detto che chiederà a Conte di attivare il Mes in modo da dirottare sulla spesa sanitaria 36 miliardi. Sull'argomento il premier, dopo un lungo oscillare, si è schierato con il M5S e ha autorizzato Bruxelles a modificare lo statuto solo per non far perdere la faccia all'Italia. Ora Renzi gli chiede una non facile prova d'amore per testare quanto l'avvocato del popolo tenga a restare a palazzo Chigi. Ma lo stesso argomento è stato sollevato dal Pd nell'incontro di lunedì sera. La trattativa nella maggioranza è alle prime battute. Nulla accadrà prima del varo della legge di Bilancio, ma l'assedio è in corso perché i Pd e Iv hanno molti temi in comune. Compreso lo stop anche alla riorganizzazione della Sicurezza e la richiesta a Conte di fare un passo indietro mollando anche la delega ai servizi. «Mentre siamo qui i tuoi in commissione Bilancio inseriscono norme di spesa senza copertura. E' il tuo partito, cerca di capire cosa vogliono». Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera, ieri l'altro è andato giù duro con il Conte leader del M5S. Movimento che, secondo i dem, il premier cerca di tenere il più possibile compatto anche come garanzia per un suo personale futuro politico. Una prospettiva, quella del dopo, che lo porta in collisione con Luigi Di Maio e la pattuglia governista del Movimento, ma che sinora ha permesso al Movimento - al netto degli abbandoni - di evitare la scissione. Il prezzo, secondo renziani e dem, è però la totale paralisi, con dossier che non si chiudono mai. Anche la delegazione di Leu, composta dal ministro Roberto Speranza, i capigruppo Federico Fornaro e Loredana De Petris e i deputati Rossella Muroni e Nicola Fratoianni, ha chiesto più risorse per la sanità. Ma Renzi e Zingaretti insistono per una totale riscrittura anche della destinazione delle risorse disponibili. Basta quindi con i bonus, il superbonus e il cashback, ma più soldi alle imprese e agli investimenti. E se il segretario del Pd evita di esporsi con ultimatum,

Renzi non si fa pregare e va giù duro mentre nel M5S ci si interroga su chi dovrà lasciare il governo per far posto a renziani e dem. Ufficialmente nessuno chiede il rimpasto e lo stesso Conte pensa di risolvere la questione chiedendo ai partiti chi dei loro intendono cambiare. E così si infittiscono le voci su un possibile ingresso di Andrea Orlando (Pd) o di Ettore Rosato (Iv), se non dello stesso Renzi o di Zingaretti, ma molti passaggi devono ancora consumarsi e le distanze, tra M5S da un lato, Pd, Iv e Leu dall'altro, sono ancora siderali. Lo dimostra l'intervento serale del reggente Crimi che chiede uno stop ad «avvilenti» polemiche e, rassicurando il premier che il M5S intende «proseguire sullo stesso solco» fa drizzare i capelli agli alleati.

Se Conte si mostra sereno dicendo che andrà avanti «solo se c'è la fiducia di tutti», preoccupazione si coglie al Quirinale per l'avvitarsi della maggioranza quando a gennaio non pochi saranno i problemi da affrontare sia nella messa a terra dei progetti del Recovery - senza i quali non arriveranno i 209 miliardi - sia per la campagna vaccinale o la fine del blocco dei licenziamenti e la riapertura delle scuole. Ieri Renzi ha evocato Mario Draghi per l'allarme su come si spendono i soldi del Recovery, ma il solo nominare l'ex governatore fa pensare ad una possibile soluzione per palazzo Chigi. Anche perchè Renzi dice che in Parlamento si troverà una maggioranza anche se dovesse aprirsi una crisi al buio. Il Pd si muove con maggiore cautela cercando di spingere Conte al «cambio di passo» convincendo anche il «suo partito» che l'alternativa sono solo le urne e una strage di parlamentari grillini.

Marco Conti

