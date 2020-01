Conte: riforme per durare Verifica separata con i partiti

IL RETROSCENA

ROMA Giuseppe Conte non ha mai nascosto di fare tesoro delle indicazioni e dei consigli di Sergio Mattarella. E nel discorso di fine anno, in cui il capo dello Stato ha di fatto invitato il governo a fare squadra, a trovare unità e compiere quel cambio di passo necessario per dare una prospettiva alla propria azione e offrire al Paese speranza e risposte, il premier ha trovato «ulteriori elementi di riflessione e conforto».

Conte lo sa, la fase più insidiosa per il governo rosso-giallo si apre ora. Varata dopo un lungo Vietnam a legge di bilancio con la sterilizzazione dell'aumento dell'Iva - la ragione sociale sulla quale si è fondata l'alleanza tra 5Stelle, Pd, Leu e poi Italia Viva - per evitare il naufragio è adesso indispensabile dare all'esecutivo «un'anima» e «un piano di riforme capaci di offrirgli stabilità e una prospettiva di legislatura fino al 2023».

Anche qui il premier fa tesoro delle parole pronunciate da Mattarella. Questa volta il 18 dicembre, in occasione del discorso alle alte cariche dello Stato, quando Presidente citò Aldo Moro: «Anche se talvolta profondamente divisi, sappiamo di avere in comune la possibilità e il dovere di andare più lontano e più in alto». Dove le parole chiave sono lontano e in alto. Dunque durare e, appunto, trovare un'anima unificante che permetta ai rosso-gialli di archiviare il conflitto permanente.

Di questo, Conte, parlerà con i leader della maggioranza in occasione della verifica che avverrà tra qualche giorno, dopo la resa dei conti fissata martedì prossimo sulla riforma del processo penale con «tempi certi e ragionevoli», con cui mitigare i danni introdotti dallo stop alla prescrizione voluto dai 5Stelle. Da ciò che filtra da palazzo Chigi, la verifica prevede una road map in tre tappe. E non sarà breve.

LA ROAD MAP

Nella prima tappa, il premier svolgerà una serie di confessionali incontrando «singolarmente» i leader o gli esponenti (Renzi già si è chiamato fuori) della maggioranza per «raccogliere le loro indicazioni».

La seconda sarà dedicata «alla sintesi»: «Conte, facendo tesoro dei suggerimenti e delle indicazioni ricevuti, stilerà un cronoprogramma con gli interventi condivisi».

La terza tappa, probabilmente a fine mese, «sarà costituita da una serie di incontri plenari» con i quattro partiti per redigere ufficialmente l'«Agenda 2023». Quella con cui ridare agli italiani quella «speranza» e quella «fiducia» invocati da Mattarella che ha appunto sollecitato «decisioni adeguate, tempestive, efficaci per la vita concreta dei cittadini». Decisioni che il governo rosso-giallo non potrebbe prendere se non riuscirà ad archiviare il copione della zuffa quotidiana interpretato finora.

Al tavolo della verifica Conte porterà alcune proposte. Ci sarà la riforma dell'Irpef «per procedere a un forte taglio delle tasse»: «Questo tema è di tutti, non può essere lasciato alla destra», è il ragionamento del premier. E per riuscire nell'impresa di ridisegnare gli scaglioni Irpef e di sforbiciare le tasse, Conte chiederà all'Unione europea «un'importante flessibilità per un paio di anni, anche perché solo riducendo la pressione fiscale si possono far ripartire l'economica e dunque l'occupazione».

Poi, anche per venire incontro alle richieste di Renzi, Conte è intenzionato a inserire nell'«Agenda 2023» un «ciclopico sblocco degli investimenti». E, come anticipato più volte, lotterà (con Di Maio e Renzi in primis) per rendere «più stringente ed efficace la guerra all'evasione fiscale». «Per riuscire in questa impresa che punterà a recuperare parte degli oltre 100 miliardi sottratti ogni anno al fisco», dicono a palazzo Chigi, «non ci limiteremo agli incentivi all'uso di bancomat e carte di credito, lavoreremo per introdurre più controlli e un meccanismo di incrocio dei dati per individuare i veri evasori».

L'ATTESA DI FINE MESE

Il fatto che Conte intenda tirare le somme solo a fine gennaio non è un caso. Prima di chiudere la verifica il premier - come del resto il segretario dem Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio - vuole attendere di veder sminata la strada del governo da fattori «interni ed esterni». Traduzione: dovrà essere stata trovata un'intesa sul processo penale per mitigare gli effetti dello stop alla prescrizione, dovrà essere chiaro il destino delle concessioni autostradali e di Ilva e sapere se si svolgerà il referendum sul taglio dei parlamentari (il 12 scade il termine per la raccolta delle firme tra i senatori) e quello per il maggioritario promosso da Matteo Salvini (il 15 la decisione della Corte): due eventi che avranno effetti sulla stabilità della legislatura e dunque dell'esecutivo. Soprattutto, il 26 gennaio si conoscerà il risultato delle elezioni in Emilia Romagna. E se anche lì, dopo la batosta in Umbria, dovesse vincere la Lega di Salvini un disimpegno del Pd non è da escludere. Allora bye bye all'«Agenda 2023» e al proposito di «andare più lontano e più in alto».

Alberto Gentili

