ROMA Al Quirinale nelle ultime ore non si è alzato neppure un sopracciglio. La linea di Giuseppe Conte, quel «decide il governo, non il Parlamento, su come impiegare i 209 miliardi del Recovery Fund», è condivisa da Sergio Mattarella. A giudizio del capo dello Stato, che nell'ultimo anno è stato guida e angelo custode del presidente del Consiglio, Conte si muove nel giusto.

Da guardiano del rispetto della Costituzione e degli equilibri istituzionali, Mattarella ha a cuore che governo e Parlamento rispettino ciascuno il proprio ambito di competenze. Ebbene, predisporre e definire le scelte economiche che costituiranno il Recovery Plan con cui ottenere i prestiti e i sussidi a fondo perduto, secondo il capo dello Stato è compito del governo. Non del Parlamento.

Ciò non vuol dire che le Camere non debbano avere un ruolo nel varo del piano che «rilancerà l'Italia e cambierà volto al Paese», per usare le parole di Conte. Anzi. Per Mattarella, il Parlamento deve essere coinvolto e deve essere ascoltato dal governo. E ha tutto il diritto di dare indicazioni e di valutare le scelte dell'esecutivo.

Questo significa che la road map per il varo del Recovery plan, che Conte intende presentare alla Commissione europea entro metà ottobre, è già tracciata. Il Comitato interministeriale per gli affari europei (Caie), che ha sede a palazzo Chigi ed è guidato dal premier, entro settembre definirà il piano, con scelte, priorità e cronoprogrammi di attuazione. Probabilmente anche recependo alcune indicazioni che arriveranno dal Parlamento.

Poi, prima di inviarlo a Bruxelles a inizio ottobre, Conte illustrerà il Recovery plan al Parlamento. Che dovrà votarlo, dicendo di sì o di no. Senza possibilità di modificarlo, come accade invece per la manovra economica e per i decreti e le altre leggi di iniziativa governativa. Se infatti alle Camere fosse concesso il potere emendativo, si rischierebbe di innescare l'assalto alla diligenza temuto da Conte (e da Mattarella), così come succede per le leggi di bilancio e di spesa.

Non solo, al Quirinale si sottolinea «l'estrema urgenza» di definire il Recovery plan. E le Bicamerali, come insegna la storia repubblicana, non hanno mai brillato in rapidità e capacità decisionale. Il più delle volte hanno fallito. Ragione in più, al di là della divisione dei poteri stabilita dalla Costituzione, per lasciare nelle mani dell'esecutivo il compito di definire il piano nazionale.

Ciò detto, il premier (anche su consiglio di Mattarella) si dice favorevole all'istituzione di una commissione bicamerale sul Recovery plan: «Potrebbe offrire una più agevole ed efficace modalità di confronto tra governo e Parlamento», dicono a palazzo Chigi. Ma non nella formula prospettata da Forza Italia, che proprio ieri ha depositato una proposta di legge per la Bicamerale, indicando tra i compiti del nuovo organismo «la definizione del piano». «Questo compito», si osserva alla presidenza del Consiglio, «spetta invece al governo che ha la responsabilità di elaborare i progetti» con cui incassare, dal 2021 al 2023, i 209 miliardi del Recovery fund. E soltanto dopo, appunto, «si confronterà con il Parlamento». Insomma, resta valido il «decido io» scandito da Conte martedì scorso, appena chiusa la lunga trattativa europea.

Il problema però è che già montano gli appetiti dei partiti di maggioranza. E la determinazione a stabilire quali interventi finanziare con il Recovery fund. La prova arriva da una lettera di Nicola Zingaretti al Corriere, dove il segretario del Pd chiede ai 5Stelle di abbandonare «l'ideologismo» e ai Conte di «fare presto». E dove fa un lungo elenco dei progetti graditi ai dem: «Piattaforme digitali, logistica ed energetica, inclusione sociale con formazione, cultura e sanità», etc. E più o meno fa Vito Crimi, il capo politico del Movimento 5Stelle, che si dice anche «basito dall'insistenza del Pd» a utilizzare il Meccanismo europeo di stabilità, Mes: «Non capisco», si scalda il grillino, «abbiamo la Bce che compra il nostro debito e soprattutto dobbiamo decidere come spendere i 209 miliardi del Recovery fund. Concentriamoci su questo, e non su uno strumento definito rischioso anche da molti economisti».

Peccato che voglia ricorre al Mes e ai suoi 36 miliardi anche il ministro della Salute e leader di Leu, Roberto Speranza: «Il virus non è sconfitto, dobbiamo avere le risorse da investire nel sistema sanitario ed è meglio il Mes perché i soldi arrivano subito, mentre con il Recovery, se va bene, li vediamo nel 2021». E Matteo Renzi che questa volta manda avanti Maria Elena Boschi: «Rinunciare al Mes per scelta ideologica è assurdo. I soldi servono agli italiani: non rinviamo ancora». Ma Conte, che vuole evitare di lacerare la maggioranza, rimanda ogni decisione. Almeno per ora.

