Conte premier-candidato per la cattedra alla Sapienza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Il neo-guardiano grillino della correttezza dei concorsi, Dino Giarrusso, l'ex Iena poltronista paracadutata al ministero dell'istruzione, ha subito tra le mani una grana curiosa: può il premier Conte fare il concorso, lunedì, per ordinario di diritto civile a La Sapienza, al posto del suo mastro Guido Alpa che va in pensione e che certamente non vedrà di cattivo grado il suo discepolo come successore? Il rischio sarebbe duplice: se il premier non passasse il concorso - lunedì c'è la prova di legal english - farebbe una...