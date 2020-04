IL RETROSCENA

ROMA Nel pacchetto di proposte che porterà l'Italia alla riunione dell'Eurogruppo di martedì prossimo non ci sarà il Fondo salva-stati (Mes), ma l'idea di affidare alla Commissione il compito di mettere insieme un fondo in grado di emettere bond e finalizzato ad affrontare l'emergenza sanitaria prodotta dal Covid-19. Al ministero dell'Economia di Roberto Gualtieri si lavora sodo per mettere a punto il pacchetto di proposte italiane tenendo conto dell'evoluzione del dibattito che da qualche giorno è in corso anche nei paesi più resistenti a forme di mutualizzazioni.

LO STIMOLO

Il ricostituito asse franco-tedesco scopre l'Italia nella battaglia per i coronabond anche se Gualtieri non molla e definisce la «risposta Ue adeguata» «solo se comprenderà l'emissione comune di bond europei» e il Mes verrà cambiato in «un fondo per la lotta alla pandemia» e «senza condizionalità».

I ministri Le Maire e Scholz, francese e tedesco, sostengono di essere «in piena sintonia» e hanno elaborato una proposta comune che prevede un Mes in versione light, come piace all'Italia, e quindi senza condizioni capestro. Lo strumento esiste sin dalla crisi greca, ma l'Italia vuole i bond e quindi prenderà atto delle modifiche poste alle condizionalità, ma cercherà in tutti i modi di non farne uso anche se è per ora l'unico strumento che permette di far scattare il soccorso della Bce. Obiettivo della riunione di martedì dei ministri dell'economia e delle finanze della zona euro è mettere insieme una serie di strumenti necessari ad affrontare la crisi e fronteggiare la fase di sfiducia che, probabilmente, si riverserà con maggior forza sui paesi a più alto debito come il nostro. Il tentativo italiano di affidare alla Commissione l'emissione di bond attraverso un apposito fondo è simile alla proposta francese. Ovvero la creazione di un fondo che emette bond per 5-10 anni destinati a finanziare uno stimolo fiscale per la ripresa. Un'idea che, seppur limitata nel tempo e nello scopo, piace all'Italia più di quella olandese che prevede la costituzione di un fondo da un miliardo per aiutare i paesi più colpiti dal virus sotto il profilo sanitario. In aggiunta agli strumenti che si pensa di mettere in campo, ci sono i 100 miliardi per la cassa integrazione della Commissione e quelli della Bei per le imprese.

Resta il no ai coronabond ribadito ieri da Olaf Scholtz, ministro tedesco delle finanze, e le parole di Gualtieri che confermano come il braccio di ferro sia ancora in corso e che probabilmente non basterà la sola riunione di martedì per trovare un'intesa. Tantomeno si dà per probabile che la riunione del Consiglio europeo possa tenersi prima di Pasqua. La forte avversione del presidente del Consiglio Conte al Mes, anche nella versione senza condizioni, si spiega con la dura resistenza del M5S che continua ad attaccare chi solo ne fa un cenno. Ripartire, dopo settimane di chiusura forzata, non sarà perciò facile per un Paese come il nostro che ha un debito che sfiora il 140% sul pil, mentre i nostri competitor europei hanno margini di indebitamento molto più ampi.

E' però ormai una costante da registrare, che i grillini, quando si parla di Europa, risultano alla fine molto più vicini alla Lega che al Pd. Ciò, alla lunga, potrebbe essere un problema per il ministro Gualtieri e per il Nazareno dove non c'è nessuno che abbia intenzione di strappare con Bruxelles.

LA FASE

Il continuo slittamento del Consiglio europeo lascia i mercati in un incertezza che non aiuta di certo l'Italia. Il governo si appresta a fare nuovo deficit con il decreto di aprile. Senza patto di stabilità non ci sono più vincoli, se non quello dei mercati. All'Italia già viene chiesto un interesse molto più alto di quanto sconti la Germania per finanziare la propria ripresa e, senza i massicci interventi della Banca Centrale Europea, il divario potrebbe essere ancora più grande. E' per questo che in Via XX Settembre, dove ha sede il ministero dell'Economia, ci si muove con cautela e si spera che l'intesa a Ventisette arrivi quanto prima ma non a qualunque costo.

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA