Conte: ora è difficile non toccare l'Iva Scontro sullo spread

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA ROMA I mercati tornano ad annusare aria di instabilità e automaticamente lo spread sfiora quota 300. Aumenta la spesa per interessi e l'impresa di evitare l'aumento dell'Iva per il 2020 somiglia sempre più alla classica mission impossible. Ieri lo ha ammesso apertamente anche il premier Giuseppe Conte che ricorda bene i 23 miliardi di aumenti fiscali che, come scritto nella manovra dello scorso anno, scatterebbero nel prossimo gennaio in mancanza di tagli alle spese o di aumenti di entrate. «Non sarà un'impresa facile», dice...