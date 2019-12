Conte oggi vara il decreto «Senza aiuti ai banchieri» Al via due nuove indagini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA Il governo veste il salvataggio della Popolare di Bari con un progetto di nascita di una sorta di banca di investimenti per il Sud. In concreto si tratterà di investire circa 500 milioni di fondi statali gestiti dal Mediocredito affiancato dal Fondo di Garanzia delle banche con un gruzzolo di denari altrettanto rilevante.Il progetto passa per Invitalia (che controlla Mediocredito), di cui si parla per un coinvolgimento anche in Ilva e, forse in Alitalia.È questo il piano contenuto in un decreto che con ogni probabilità...