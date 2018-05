Conte nella tenaglia tenta la mediazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOROMA La lista non c'è. La tenaglia, sì. Ecco gli utensili, assenti e presenti, della giornata dell'Icaricato. Quando va al Colle per incontrare Mattarella, e il tutto dura un'ora, la trattativa sui nomi dei ministri è tutta orale. Inutile scrivere e sbianchettare. Inutile fingere che non ci sia in corso un braccio di ferro, o in azione una tenaglia, e in mezzo a tutto ciò proprio Conte si trova. Da una parte il Quirinale, dall'altra i Dioscuri (Di Maio e Salvini) e il professore prova a mediare ma lo scontro è così forte...