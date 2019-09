Conte frena sulle tasse: «Non creiamo panico» Tregua con i rosso-gialli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MANOVRAROMA «Non creiamo panico sociale, non vogliamo creare nuove tasse». Giuseppe Conte cerca di ridimensionare le polemiche che sono seguite alla proposta del ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, che, alla fine della scorsa settimana, aveva proposto l'introduzione di prelievo sulle bibite gassate e sulle merendine. Un intervento al quale aggiungere anche una imposta di un euro sui voli domestici e di un euro e mezzo su quelli internazionali.LE RISORSE«L'obiettivo del governo ha spiegato il premier è molto chiaro: non far...