Conte, corsa contro il tempo per l'ok al decreto terremoto

IL RETROSCENAROMA La corsa è contro il tempo visto che da mesi le quattro regioni (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) colpite dal terremoto lo attendono. Ora, sotto la spinta del voto in Umbria, un nuovo decreto terremoto dovrebbe venire alla luce entro la prossima settimana. A Palazzo Chigi si è iniziato a lavorare su un testo anche perché la delega è rimasta in capo al presidente del Consiglio che, come primo atto del nuovo governo, il 13 settembre scorso si era recato di nuovo ad Accumuli e poi nel maceratese. Tornare a breve, magari per...