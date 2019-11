Conte convocato al Colle: scudo, governo compatto Ipotesi nazionalizzazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA Voce grossa in pubblico e trattativa in privato con Arcelor Mittal e preparazione di un piano B con la nazionalizzazione. E' tutta qui la chiave di lettura della giornata di ieri sul fronte dell'Ilva.Dopo il primo incontro finito nel nulla, il premier Giuseppe Conte ha detto ai quattro venti che auspica di poter riaprire quanto prima il tavolo di confronto per salvare i ventimila posti di lavoro in ballo, indotto compreso, e attende a ore una risposta. Da ArcelorMittal, però, nessun cenno. È lo stallo: da una parte c'è il...