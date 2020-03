IL CASO

ROMA «Vogliamo metterci seduti intorno a un tavolo, non bastano le mail». Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani chiedono formalmente al premier Giuseppe Conte un incontro «ufficiale» e l'apertura di un tavolo tecnico che esamini seriamente tali misure allo scopo, come chiede esplicitamente il segretario leghista, di «scrivere insieme il decreto», che andrà in aula mercoledì. In caso di coinvolgimento nelle scelte fondamentali, sempre il leader leghista si dice disponibile a votare il provvedimento. Altrimenti fa capire di no: «Non facciamo i postini».

IL PIANO

Il pacchetto presentato dal centrodestra «unito», come rimarcano i big, prevede uno stanziamento di 30 miliardi di euro per affrontare l'emergenza. I settori a cui si rivolge il piano sono quattro: sanità, lavoro, imprese e famiglie. «L'Italia utilizzi il bazooka finanziario contro le emergenze», è la raccomandazione, attraverso il «varo immediato di un pacchettò di misure di entità pari all'avanzo primario del 2019 e cioè circa 30 miliardi di euro, l'equivalente a 1,7 punti di Pil». Questa, si legge nel testo, «è l'entità dello scostamento di bilancio che il centrodestra chiede di votare già la prossima settimana in Parlamento.

Per Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia «è necessario condividere» queste proposte «con il governo attraverso un tavolo permanente con le opposizioni che possa concordare e aggiornare la misure economiche/sociali al mutare delle condizioni». La «sicurezza sanitaria deve essere accompagnata immediatamente da un piano di messa in sicurezza delle imprese, pena una catastrofe per il tessuto economico e sociale italiano». È, quindi, «assolutamente prioritaria una massiccia campagna per il rilancio del Made in Italy e dell'immagine dell'Italia nel mondo». Il pacchetto di misurè «dovrà interessare tutti i settori colpiti: dal turismo all'agroalimentare, dalla manifattura alla cultura e allo spettacolo, fino ai liberi professionisti e agli artigiani».

Ad aver convinto anche la Lega a chiedere una interlocuzione con il governo, potrebbe aver inciso il forte appello lanciato ieri da Sergio Mattarella a rispondere tutti uniti all'emergenza sanitaria. Le parole del Capo dello Stato sono citate da Tajani, «a dimostrazione che siamo pronti a fare la nostra parte in maniera responsabile, nell'ottica appunto del presidente della Repubblica».

Meloni chiede al governo uno stanziamento superiore ai 7 miliardi di euro già messi in campo e annunciati dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri: «Non bastano - dice la leader di Fratelli d'Italia - sono gli stessi fondi del reddito di cittadinanza». Tutti e tre, durante una conferenza stampa congiunta, rimarcano che non sono interessati a un governo di emergenza nazionale.

Ora la palla passa al premier Conte. Da Palazzo Chigi non filtra ostilità alla richiesta di incontro avanzata dal centrodestra. Ma il dossier non è stato ancora preso in considerazione per via dell'emergenza continua delle ultime ore. Manca anche l'accordo sui fondi e soprattutto al momento non c'è una data fissata in agenda.

