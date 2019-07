Conte canta vittoria: «Cambio di metodo» Ma il bilancio è magro. Mal di pancia M5s

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENABRUXELLES Si intesta un cambio di metodo nella scelta dei nuovi presidenti di Commissione, Consiglio, Parlamento e Bce, ma alla fine Giuseppe Conte dice sì ad una rigorista tedesca fedelissima della Merkel e ad una francese super macroniana che da anni guida l'organizzazione che per M5S e Lega ha «affamato la Grecia» e rappresenta «una minaccia per l'economia italiana». Eppure il presidente del Consiglio ieri sera si è presentato in conferenza stampa visibilmente soddisfatto per il risultato raggiunto, contento di essersi...