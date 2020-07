VENEZIA Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte è pronto a firmare le prime intese con le Regioni sul fronte dell'autonomia. Il premier, ieri a Venezia per il test di innalzamento delle dighe mobili, ha concordato con l'impostazione del ministro Francesco Boccia di sganciare dal disegno di legge quadro il tema dei Lep - Livelli essenziali di prestazione in tema di sanità, assistenza, scuola, trasporti - e di accordare invece già da subito alle Regioni alcune competenze, purché non comportino trasferimenti di risorse economiche. Uno degli esempi citati da Boccia è stato il dragaggio e le varie autorizzazioni («Basta con i trenini Comune-Regione-Governo, bisogna sburocratizzare»). Interpellato ieri al riguardo durante la visita a Pellestrina, il premier ha concordato con l'impostazione del ministro agli Affari regionali: «La partita dell'autonomia va chiusa e va chiusa nel modo più corretto e cioè assicurando maggiore autonomia alle Regioni ma sempre in un quadro di coesione nazionale e quindi evitando che si sviluppino fratture generazionali o comunque diseguaglianze territoriali. Sono d'accordo con il ministro Boccia - ha aggiunto Conte - è assolutamente necessario procedere su altri temi, ad esempio la sburocratizzazione che deve coinvolgere anche le Regioni, le Province, i Comuni». (al.va.)

