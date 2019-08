Conte, attacco a Matteo: «Ministro delle assenze, adesso sfiduciami»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA «Salvini dovrà metterci le impronte digitali e la faccia sulla crisi, dovrà votare contro il governo del cambiamento che fino a 15 giorni fa giurava avrebbe fatto durare 5 anni». Giuseppe Conte prepara il suo discorso di domani in Senato e affila le armi per rendere «dolorosissimo» al leader della Lega il divorzio con i 5Stelle e la fine dell'esecutivo giallo-verde. Il premier, dopo essere stato «tradito» da Salvini, vuole fargli pagare il prezzo più alto possibile. Ed è per questo che domani, dopo le sue...