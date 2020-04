IL CASO

ROMA Il faccia a faccia è stato virtuale, ma non per questo meno teso. A Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte, in videoconferenza i governatori in trincea. All'asse del Nord (Zaia, Fontana, Fedriga, Toti, Cirio) che da giorni attacca il governo, Conte ha risposto in maniera bonaria, ma con un retrogusto che sa di accusa: «In questo difficile momento per la nazione dobbiamo continuare a lavorare con la massima correttezza e collaborazione istituzionale».

Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna e della conferenza Stato-Regioni ha chiesto e ottenuto informalmente tre cose dal governo: la proroga di tutte le ordinanze regionali che sono più restrittive, poi la nascita di una cabina regionale per la fase 2 e infine misure sociali condivise, a partire dagli emendamenti al Cura Italia. Bonaccini, che è un esponente di primo piano del Pd, ha comunque criticato la comunicazione del premier in questi giorni di emergenza: «Trovo inutile parlare di condivisione e coinvolgimento con le Regioni se poi, come è accaduto, ci troviamo ad apprendere le novità su Facebook». Un'affermazione che ha trovato in maniera bipartisan il consenso di tutti i presidenti di Regione, da quelli del Nord, della Lega e centrodestra, passando da Marco Marsilio, presidente dell'Abruzzo in quota Fratelli d'Italia: «Forse è il caso di smetterla di fare i fenomeni».

Davanti a una fuoco di fila incrociato Conte ha cercato di rasserenare gli animi: «Sono perfettamente consapevole delle quotidiane pressioni a cui siete sottoposti nel compiere le scelte di gestione e organizzazione sanitaria regionale che rientrano nell'ambito della vostra competenza. Sapete che in me troverete sempre, come lo è stato fino ad oggi, un punto di riferimento importante».

Dal fronte Lega emerge in generale una certo disincanto: «Non abbiamo deciso nulla di concreto, a partire dal tema delle mascherine, non è stato affrontato né risolto», trapela da ambienti vicini ad Attilio Fontana, presidente della Lombardia. L'altro leghista, chiamato in causa in più di un'occasione, è stato il veneto Luca Zaia. Che ha parlato «della necessità di un confronto sulle strategia per la riapertura, dopodiché ovvio che di affideremo al mondo scientifico. Ma è vero che noi in Veneto stiamo iniziando a scrivere una sorta di piano di riapertura. Credo che questo debba essere fatto anche a livello nazionale». Ma - ha aggiunto Zaia - è «inutile pensare che dal giorno dopo Pasquetta si tolga la mascherina; non sarà così. Dovremo pian piano dismettere i dispositivi di sicurezza, come la mascherina».

LA PROPOSTA

Un punto che ha trovato d'accordo anche Palazzo Chigi, pronto ad allargare la cabina di regia per «la fase due» anche alle Regioni. Il tutto forte del motto: «Il governo sta facendo molto per voi». Ma l'idea che si vada in ordine sparso c'è. Da Nord a Sud. E se Nicola Zingaretti, presidente del Lazio e soprattutto segretario del Pd, ha preferito rimanere in una fase di ascolto senza far pesare il suo ruolo all'interno dell'esecutivo, sul tavolo del governo c'è anche il dossier Sud. Che non è solo quello portato avanti da Vincenzo De Luca in Campania a suon di tolleranza zero. No, c'è che Nello Musumeci che per la Sicilia invoca i poteri speciali per avvalersi della polizia di stato e dell'esercito sulla base di quanto prevede lo Statuto speciale. Si tratta dell'art.31 della carta statutaria, antecedente alla Costituzione, ma mai applicato da quando fu approvato lo Statuto: era il 15 maggio del 1946. Un passaggio sui Conte ha preferito glissare. Ma lo scontro rimane, seppur la giornata di ieri, tra distinguo e voglia di fase due, abbia segnato comunque un'intesa di massima.

