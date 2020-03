IL RETROSCENA

ROMA «Gradualità» e «prudenza». Sono queste le parole d'ordine di Giuseppe Conte nell'immaginare la road map per la riapertura del Paese. «Il presidente ha ben presente il tema della tenuta psicologica e sociale, con milioni di famiglie chiuse in casa da settimane e fabbriche sbarrate», spiegano a palazzo Chigi, «ma siamo in una fase decisiva dell'epidemia e gli esperti dicono che allentare adesso la stretta potrebbe rendere vani gli enormi sacrifici compiuti dagli italiani: i contagi potrebbero riesplodere. Non è perché Renzi ha detto, riapriamo, che ora si riapre tutto. Dobbiamo aspettare i dati scientifici, del resto la serrata più dura è stata decisa poco più di una settimana fa».

Insomma, con ogni probabilità - anche se la curva dell'epidemia continua a scendere: 1.648 nuovi contagiati ieri, contro i 3.815 di domenica - si va verso una proroga di altre due settimane del lockdown. Fino a dopo Pasqua, fino al 18 aprile, la serrata più rigida che riguarda anche gran parte delle attività produttive. Non senza qualche eccezione. Ieri, dalla consueta riunione con il comitato tecnico scientifico è arrivato un responso «molto severo»: «Non va abbassata la guardia per alcuna ragione», hanno detto gli esperti a Conte e al ministro della Salute, Roberto Speranza. Che in serata ha forzato la mano annunciando la chiusura per altre due settimane.

IL VERTICE

Il premier prenderà una decisione giovedì, quando riunirà il Consiglio dei ministri e varerà un nuovo Dpcm, dopo un nuovo consulto con il Comitato. E, probabilmente, dopo il vertice con i leader dell'opposizione: l'incontro con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani non è stato ancora fissato, ma ci sarà. Venerdì scade infatti il decreto che ha portato alla serrata anche del 65% delle attività produttive. E questa volta Conte appare intenzionato a condividere la decisione seguendo i suggerimento del capo dello Stato che predica «collaborazione e unità di azione». «So bene che ai cittadini va dato un orizzonte di speranza e io non ho alcuna intenzione di tenere chiuso il Paese all'infinito», confida il premier, «ma programmare e annunciare un'apertura è quasi impossibile. Gli esperti ci dicono che tutto dipende dalla curva dei contagi e che prima di Pasqua sarebbe rischioso un allentamento».

Questo avverrà, a sentire gli scienziati, solo quando il rapporto tra positivi e contagiati sarà sceso sotto l'uno. Vale a dire: per ogni positivo ci dovrà essere meno di un nuovo contagiato. Ciò significa che l'estensione dei divieti alla libera circolazione delle persone, potrebbe essere prolungato fino a inizio maggio, graduandolo forse a favore degli individui più giovani e perciò più resistenti al virus. E lasciando a casa chi ha più di 55-60 anni. Diverso il discorso per le attività produttive. Conte ha decretato la stretta, che scade venerdì, perché pressato dal ministro Speranza, dal Pd e dai sindacati. Ebbene, prima di venerdì, oltre a incontrare i leader dell'opposizione, il premier dovrebbe consultare di nuovo le parti sociali.

Non viene escluso che da lunedì prossimo qualche attività possa riprendere. A cominciare dai cantieri edili il cui stop, per il tipo di manovalanza che impiegano, ha contribuito a innescare le tensioni sociali. Di certo, verrà fatta una valutazione caso per caso della chiusura delle attività produttive («è una misura durissima e non può prolungarsi troppo», ha detto Conte al El Pais) e forse verrà ampliato il codice Ateco delle produzioni «essenziali». Con particolare attenzione dei settori della meccanica e della plastica collegati alla sanità e all'agroalimentare.

Continuerà invece almeno fino a maggio, se non oltre, anche la chiusura delle scuole e delle università. Ad essere allentate per ultime saranno proprio le misure per i luoghi di svago e di aggregazione, a partire dagli stadi, dalle discoteche e dalle sale giochi. Come appare decisamente lontana anche la riapertura di cinema e teatri. Per bar e ristoranti il momento del via libera potrebbe arrivare poco prima.

Alberto Gentili

