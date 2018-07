Conte alla corte di Trump tra Russia, gas e missioni militari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Mosca, gasdotto, Libia, Afghanistan, Iraq, F35. Cinque temi per un un'ora di colloquio. Il secondo che Giuseppe Conte avrà domani alla Casa Bianca con Donald Trump. I due si prendono, come ha dimostrato il G8 in Canada. «Il nuovo presidente del Consiglio italiano è fantastico», «ha vinto le elezioni sui migranti», sostenne in quei giorni il presidente americano. Trump ha bisogno in Europa di alleati per tenere sotto pressione la Germania - che entrambi accusano di surplus commerciale - e la Francia. A Conte la sponda...