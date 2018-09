Conte all'Onu: «Migranti, l'Italia lasciata da sola»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA NEW YORK Trump ancora all'attacco, ma sempre più isolato. Anche i Paesi più vicini e alleati degli Usa parlano una lingua più pacifica di quanto non faccia lui. La stessa Italia, il cui turno davanti all'Assemblea Generale dell'Onu è stato ieri pomeriggio, si è presentata con le parole propositive del presidente del consiglio Giuseppe Conte, che ha ribadito la necessità che le Nazioni Unite difendano la pace, promuovano lo sviluppo e i diritti umani in una «prospettiva condivisa, verso un multilateralismo efficace».Conte ha...