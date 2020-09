IL CASO

ROMA De-salvinizzare il centrodestra. Ecco il tonfo dopo Regionali, gli alleati chiedono il conto a Salvini. In prima linea nel demolire la leadership del capo leghista - che ha deciso ieri di allargare la propria segreteria politica per non essere accusato di solismo anche all'interno del suo partito - Giovanni Toti e Mara Carfagna. «Matteo potrebbe essere l'architetto del centrodestra, ma al momento - attacca il governatore, ma poi un po' smoscia - non ha alcun progetto. Va per conto suo. E a forza di dare spallate, finisce per rimediare solo lussazioni». I salvinisti rispondono a muso duro: «Senza Matteo, Toti non sarebbe niente». Mara Carfagna, che con Osvaldo Napoli è stata tra i pochissimi a mettersi da sempre contro l'egemonia salvinista, ora insiste con nuova forza: «E' finito il quinquennio del populismo». L'idea che si fa spazio nel centrodestra moderato è quella, ed è possibile un asse Toti-Carfagna, di un nuovo soggetto politico slegato anche idealmente dal Carroccio. La Meloni è l'unica non acciaccata dalle Regionali, cerca di evitare - ma gli strascichi della sconfitta pugliese ci sono - i bisticci con Salvini e però lo insidia: «Chi prende più voti sarà tra di noi il candidato premier». Salvini contrattacca: «E' stata l'offerta generale della coalizione a non essere stata all'altezza nelle Regionali». La paura di Salvini è che la Meloni voglia contare più di lui nella scelta del candidato sindaco di Roma e allora: «Dev'essere non di partito». Ma occhio a Berlusconi. Annuncia: «Noi siamo diversi dai nostri alleati populisti. Vogliamo un centro moderato e europeista». Dopo la scoppola elettorale, sta virando verso Conte - e verso la possibilità di maneggiare i miliardi del Recovery Fund - il Cavaliere?

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA