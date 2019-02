Conte adesso respira, ma l'agenda rimane al palo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Tanto tuonò che non piovve. Almeno per ora. Dalla piattaforma Rousseau esce a sera tarda un verdetto che fa tirare un sospiro di sollievo a palazzo Chigi dove Giuseppe Conte ha trascorso la serata visibilmente arrabbiato per le indiscrezioni filtrate e poi smentite, relative ad una sua presunta contrarietà al voto online. Una tesi, che se confermata, avrebbe posto il premier in contrapposizione con la scelta fatta da Di Maio, e condivisa da Salvini, e aumentato le fibrillazioni nella maggioranza.Resta il fatto che alla fine...