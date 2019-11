Conte a Taranto: non ho la soluzione Scudo, veto 5Stelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA Niente miracoli. «Una soluzione in tasca non ce l'ho», dice il premier Giuseppe Conte affrontando la folla di contestatori all'ingresso dell'Ilva di Taranto. A poche ore dalla scadenza dell'ultimatum intimato dal governo ad Arcelor Mittal per tornare sui suoi passi, ad ammettere che servirà ancora tempo è lo stesso premier.L'azienda per ora tace, nonostante il pressing di tutto il governo che è compatto sull'indicare la trattativa con Mittal, per ora, come la strada maestra da percorrere per risolvere la crisi. La...