Conte 2, nuovi ostacoli per la verifica E il Pd stoppa i grillini anche sul 5G

IL RETROSCENA

ROMA Europeismo ed atlantismo sono i confini geopolitici dentro il quale è nato il Conte2, e che per il Pd sono fuori discussione. Quando il segretario del Pd Nicola Zingaretti ricorda a In Mezzora che sulla vicenda Huawei e 5G «le preoccupazioni del Copasir vanno prese in seria considerazione», accende un nuovo fronte di conflitto con il M5S che rischia di risultare più devastante dei dossier Ilva, Autostrade o Alitalia. Se poi a questo si salda lo stop dato nell'ultimo consiglio dei ministri da Dario Franceschini al piano innovazione digitale della ministra Pisano, si comprende la voglia dei Dem di voler guardare dentro alcuni progetti che oltre a nascondere possibili conflitti d'interesse della Casaleggio associati, rischiano di compromettere un pezzo del sistema democratico.

LA SCIA

Mentre si moltiplicano gli argomenti da inserire nella verifica di governo promessa per gennaio dal premier Giuseppe Conte, l'uno-due dei Dem svela alcune resistenze grilline a muoversi sulla scia dei tradizionali rapporti internazionali dell'Italia che il ministro Patuanelli conferma quando - intervistato da La Stampa - difende la tecnologia e le aziende cinesi che dovrebbero portare nel nostro Paese la banda ultra larga. La caccia a nuovi interlocutori sperimentata dai 5S in quasi due anni di governo, come la cinese Via della Seta, mostra tutti i suoi limiti e rischia di esaltare quel rapporto «opaco» dei grillini con la Casalleggio che in Europa ha, per esempio, impedito al gruppo di europarlamentari 5S, di accasarsi con i Verdi

La relazione del Copasir, che mette in guardia il governo a non stringere accordi con aziende legate a governi stranieri che hanno poco a che fare con lo stato di diritto, è solo la leva messa a disposizione del governo per una possibile esclusione di Huawei e Zte. Ciò che scuote la nostra diplomazia, e di conseguenza la politica, è la decisione tedesca di congelare l'accordo tra Huawei e Deutsche Telekom e di affidare al Parlamento che sostiene la cancelliera Merkel un disegno di legge che esclude i cinesi dal 5G tedesco. La scelta di Berlino scopre politicamente l'Italia, oggetto negli ultimi mesi di più di una visita di Mike Pompeo e delle pressioni del presidente Trump che al vertice Nato di Londra aveva dato per risolta la questione, salvo poi essere in parte smentito dallo stesso Conte. Le resistenze grilline cozzano però con la volontà del Pd e di palazzo Chigi di prestare attenzione alle indicazioni date dal Copasir che risultano in sintonia con le valutazioni dell'alleato americano che più volte ha messo in guardia l'Italia dal rischio di consegnare a Pechino dati sensibili di un Paese dell'Alleanza Atlantica.

Nascondersi dietro la recente normativa in materia di cyber-sicurezza e soprassedere alle preoccupazioni Usa dopo lo stop dato da Berlino, è complicato. Non per il ministero dello Sviluppo Economico che sino a qualche settimana fa era affidato a Luigi Di Maio, ora ministro degli Esteri, e a suo tempo grande tessitore dell'intesa con Pechino. Dopo il via libera dato all'acquisto degli F35, il sostanziale rinvio dell'approvazione del Meccanismo europeo di stabilità, tocca di nuovo al premier Conte cercare di mettere insieme una decisione unitaria, che non sarà facile, ma che Zingaretti dà quasi per scontata: escludere la tecnologia cinese dal 5G perchè così indica il Copasir, così fanno in Europa e così chiedono gli Usa.

IL NEUTRALE

Sulla banda ultralarga e sul relativo piano della ministra all'Innovazione, la maggioranza rischia molto perchè in politica estera - ne sa qualcosa l'ex ministro e leader della Lega Matteo Salvini - le prese di posizione in solitaria alla fine non pagano. E' per questo che è importante vedere se e come, tra i temi identitari che caratterizzeranno gli Stati generali 5S, verrà trattata la politica estera e quali alleanze intende privilegiare il Movimento del futuro. Sinora, dal sostegno dato ai gilet-gialli, all'appoggio offerto al dittatore venezuelano Maduro, passando per lo stretto rapporto prima con Mosca e poi con Pechino, i 5S hanno offerto quella che al Nazareno definiscono «pericolosa confusione» condita da un presunto principio di neutralità che in politica estera è però privilegio di pochissimi e, per l'Italia, complicatissimo da rivendicare.

Marco Conti

