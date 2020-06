Le discoteche dovranno riorganizzare gli spazi al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare la separazione di almeno 1 metro tra gli utenti e di almeno 2 metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo: sulla base di tali limitazioni, ogni locale è tenuto a rimodulare la capienza massima. I locali dovranno prevedere un numero di addetti alla sorveglianza adeguato. A tal fine si promuove l'utilizzo di contapersone per monitorare gli accessi. Per il momento, però, l'attività del ballo sarà consentita esclusivamente negli spazi esterni. Gli utenti dovranno indossare la mascherina anche all'esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Nel caso di attività complementari che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo), è obbligatoria la disinfezione prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È però vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno e il mantenimento della distanza personale di almeno 1 metro. Tradotto: niente carte da gioco e niente calciobalilla.

