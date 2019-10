Contagiò 32 donne conosciute in chat Condannato l'untore del virus Hiv

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA È stata confermata dalla Cassazione la condanna a 22 anni di carcere - che potrebbero aumentare - nei confronti di Valentino Talluto, il 35enne romano di origini siciliane responsabile del reato di lesioni gravissime per aver consapevolmente contagiato con il virus dell'Hiv, da cui era affetto, 32 donne conosciute in chat di incontri e frequentate nella capitale tacendo loro la sua sieropositività. A deciderlo è stata la Prima sezione penale della Cassazione. Ma gli ermellini, inoltre, hanno anche disposto un processo d'appello bis per...