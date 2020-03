IL CASO

ROMA Attacco allo Stato. Il virus, dopo aver contagiato i primi parlamentari, adesso si inocula nel cuore del governo. E le misure di sicurezza si moltiplicano, tanto che oggi potrebbe andare in scena un consiglio dei ministri - per chi vuole - in videoconferenza. L'allerta dunque è massima.

E non solo perché ieri è risultato positivo un dipendente della presidenza del Consiglio (i locali sono stati subito sanificati). Con il rito dell' autocertificazione su Facebook hanno annunciato di aver contratto il virus Anna Ascani, viceministro dem dell'Istruzione (da giorni in autoisolamento per essere stata a contatto con il contagiato Nicola Zingaretti) e Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, in quota M5S.

E se il caso di Ascani getta nella paura il gruppo parlamentare del Pd, perché si aggiunge a quelli di venerdì di Luca Lotti e sempre di ieri di Chiara Gribaudo, per Sileri la tensione si moltiplica.

L'esponente del M5S da quando è scoppiata l'emergenza è stato sempre in trincea: prima, a febbraio, è andato due volte in Cina a recuperare gli italiani bloccati a Wuhan, poi ha preso parte a tutti i vertici di governo con la Protezione civile e, contemporaneamente, ha partecipato in studio a una miriade di trasmissioni tv per informare sui rischi del Covid-19 e sui comportamenti da adottare.

Solo in Rai, negli ultimi giorni, infatti, è stato ospite di diversi approfondimenti come Speciale Chi l'ha visto?, Speciale Tg1 e Agorà. Dopo la notizia della sua positività da Viale Mazzini è arrivata la stretta sugli ospiti dei programmi. Da ora in poi è vietata la presenza in studio - salvo deroghe autorizzate dalla stessa task force - e vanno usati i collegamenti da remoto.

LA RICERCA

Sileri cerca comunque di sdrammatizzare con una punta di ironia: «Mia moglie ed il piccolo stanno ancora bene, e seppur nella stessa casa, abbiamo diviso gli ambienti. Io e mia moglie siamo tornati a telefonarci come all'inizio della nostra storia».

La notizia del viceministro, chirurgo di professione e volto competente del M5S, ha fatto scattare subito un'indagine sanitaria per capire dove e come è stato contagiato. Anche perché, come raccontano i suoi stretti collaboratori finiti in auto-quarentena, «da un mese non stringeva la mano nemmeno a noi e ha sempre rispettato ovunque tutte, se non di più, le cautele del caso».

Eppure il coronavirus non gli ha fatto sconti. Al di là dei tentativi di sdrammatizzare: «Ho la tosse? Sono allergico alla polvere», scherzava nelle scorse settimane, dopo le spedizioni in Cina.

Il grillino ora è a casa, con qualche linea di febbre e si sente un po' spossato, ma sta bene ed è pronto in remoto a «dare una mano come sempre» per sconfiggere questa «guerra».

L'ALLARME

Le misure di prevenzione però ormai sono altissime all'interno del governo. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha detto di essere risultato negativo al tampone.

Da giorni tutti gli esponenti dell'esecutivo sono sotto stretto controllo medico. E si sottopongono ai test: è stato così per il premier Giuseppe Conte, ma anche per il titolare degli Esteri Luigi Di Maio. Lucia Azzolina, ministro dell'Istruzione, dopo la scelta di Ascani di andare in autoisolamento (anche se la motivazione della grillina non è stata consequenziale) si è sottoposta alle analisi risultando negativa.

E il trend ormai è questo. Le leggerezze non sono concesse, anche perché il Paese - è il ragionamento di tanti big del governo - non può permettersi che la catena di comando venga scalfita dal coronavirus.

Pensieri e scrupoli più che leciti anche per Stefano Patuanelli: il ministro dello Sviluppo economico, per essere venuto a contatto in Lombardia con l'assessore regionale della Lombardia (positivo) Alessandro Mattinzoli ha passato due settimane recluso in via Veneto nella sede del Mise. Massima attenzione ai protocolli anche al ministero dell'Economia. Non a caso Roberto Gualtieri parteciperà all'eurogruppo di domani in remoto, senza spostarsi cioè da Roma.

Simone Canettieri

