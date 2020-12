LA TESTIMONIANZA

PADOVA Polmonite bilaterale interstiziale. È la conseguenza comune a tanti malati di Covid, ma nel caso di Stefano Merigliano quella diagnosi è arrivata con la forza della clinica, dopo che il test era risultato negativo. A parlare è lo stesso presidente della Scuola di medicina all'Università di Padova, dov'è ordinario di Chirurgia generale e direttore della Clinica chirurgica 3, che per due settimane ha dovuto indossare i panni del paziente. «Evidentemente spiega in queste ultime ore di isolamento avevo una carica virale molto bassa. Due giorni dopo l'antigenico, il molecolare ha dato esito positivo. Ma poco dopo ho ripetuto entrambi i tamponi e ormai mi ero già negativizzato. I disturbi che avevo, però, dicevano altro: la cefalea e l'astenia, ma soprattutto la saturazione a 90». Dove non arrivano i reagenti, perciò, è arrivata l'esperienza. «Mi sono curato da solo racconta Merigliano perché ho avuto la fortuna di non sovrainfettarmi e infatti non ho avuto febbre. Questo mi ha permesso di continuare a lavorare da remoto, anche se per la verità mi sono messo in ferie, per non avere problemi burocratici. Ma mi ritengo un normale servitore delle istituzioni e volevo completare il mio compito: sono nella commissione chiamata a fare la scrematura dei candidati alla carica di direttore generale delle Ulss. Ma ora torno a operare i pazienti Covid». (a.pe.)

