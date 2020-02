IL PERSONAGGIO

Fino alla fine il dottor Li ha insistito che se il suo allarme fosse stato ascoltato e non censurato forse oggi non staremmo a contare i morti dell'epidemia di «coronavirus». «Se i funzionari avessero fornito subito informazioni sul contagio, le cose sarebbero andate molto meglio. Sarebbe servita più trasparenza», aveva dichiarato qualche giorno fa, allo stremo delle forze, dal suo letto d'ospedale, in un'intervista al New York Times.

Li Wenliang, l'oculista che per primo aveva provato a rivelare l'esplosione a Wuhan di un nuovo morbo, è stato stroncato da quella stessa malattia. Ieri il Global Times (un quotidiano del Partito comunista) ne ha annunciato il decesso. In tarda serata l'ospedale di Wuhan ha fatto sapere che Li lottava tra la vita e la morte. Poi invece la conferma che il cuore aveva finito di battere. Il 30 dicembre scorso, Li aveva utilizzato WeChat (il Whatsapp cinese) per mettere in guardia i suoi colleghi dal possibile scoppio di un'epidemia. Nel suo ospedale un gruppo di pazienti era stato messo in quarantena e i loro sintomi gli ricordavano quelli della Sars. Indossate mascherine e altre protezioni, fu il consiglio che lanciò in chat agli altri medici. Quello stesso giorno la commissione sanitaria cittadina informava gli ospedali della comparsa di una «polmonite sconosciuta» in un mercato del pesce di Wuhan e avvertiva che «nessuno può rilasciare informazioni al pubblico senza previa autorizzazione».

LA CONVOCAZIONE

Quattro giorni dopo l'invio del suo messaggio WeChat, Li veniva convocato in commissariato. L'accusa? Quella di aver «diffuso dicerie turbando l'ordine pubblico», l'imputazione standard utilizzata dalle autorità per mettere a tacere voci scomode.

Li - con una moglie, un figlio e un secondo in arrivo - temeva di essere arrestato. «La mia famiglia sarebbe terrorizzata se venissi fermato per qualche giorno», aveva messaggiato alla CNN il 3 gennaio, quando già gli accessi di tosse gli impedivano di parlare al telefono. Eppure aveva avuto l'ardire di pubblicare online il verbale kafkiano che gli era stato rilasciato. Ma non gli si era spalancata la porta di una cella, anzi gli erano arrivate le scuse delle autorità: il presidente cinese, Xi Jinping, era intervenuto personalmente minacciando punizioni esemplari per i funzionari reticenti e invitando al massimo sforzo per combattere il novo virus, e il clima era mutato dalla sera alla mattina, dai primi tentativi d'insabbiamento alla trasparenza e alla collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanità.

LA CITTÀ ISOLATA

Il trentaquattrenne Li aveva continuato a fare il suo lavoro in una città isolata dal mondo esterno. Qualche giorno dopo, stava operando una paziente affetta da glaucoma, ignaro che la donna avesse anche il coronavirus. Il 10 gennaio il medico iniziò a tossire e raccontò i sintomi sul suo account WeChat. Il 12 finì in ospedale e soltanto sei giorni fa gli era stato diagnosticato il coronavirus, contratto anche dai suoi genitori. Ora sul web gli rendono omaggio in massa: «Il dottor Li Wenliang è un eroe. Abbiamo bisogno di decine di milioni di Li Wenliang!».

Michelangelo Cocco

