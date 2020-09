I DATI

ROMA Il numero dei contagi cala leggermente, ma deve essere considerato un dato: come sempre, nel corso del fine settimana sono stati effettuati molti meno tamponi. Se da un lato crescono - e preoccupano - i ricoveri in terapia intensiva, dall'altro lato scende la curva dei decessi: ieri le vittime conteggiate nelle 24 ore precedenti sono state 15, mentre il giorno prima erano state 24. Un numero che porta il totale dei deceduti a 35.707. In Italia il sistema sembra comunque tenere, tanto da spingere l'Organizzazione Mondiale della Sanità a parlare di «esempio» nel contrasto alla pandemia: nel nostro Paese è in atto un «aumento blando e controllato», che non è «ancora ai livelli dei nostri vicini, come Spagna e Francia», spiega il direttore aggiunto dell'Oms, Ranieri Guerra. Anche se su un punto tutti gli esperti concordano: la guardia deve essere mantenuta altissima. «Non vanno adesso sottovalutati i rischi che avremo con la riapertura delle scuole e con l'ulteriore liberalizzazione degli spettacoli, in particolare quelli sportivi. Cosa accadrà lo vedremo al termine del periodo di incubazione», sottolinea infatti Guerra. Le prime preoccupazioni ci sono già: nel Reggiano è stato rilevato un principio di focolaio in una scuola media; la stessa cosa è successa in una materna di Mantova, dove due maestre e una bidella sono in isolamento perché un bimbo di 4 anni è positivo. Ma nuovi casi si sono registrati anche in scuole di Imperia, Pisa, Lucca e Massa Carrara. Ieri si è aggiunta inoltre la prova delle urne per gli italiani, tra sanificazioni e regole rigide per evitare assembramenti. Per fare il bilancio sarà necessario attendere almeno due settimane.

I nuovi casi di positività registrati sono stati 1.587, 51 in meno rispetto a sabato. Ora il totale ha raggiunto quota 298.156. Arriviamo ai tamponi effettuati: sono stati 83.428, esattamente 19.795 in meno rispetto al giorno precedente, quando ne erano stati analizzati 103.223. In terapia intensiva sono state ricoverate altre 222 persone, 7 in più rispetto ai numeri indicati nel bollettino precedente. Scendono invece a 2.365 i ricoverati con sintomi e le persone in isolamento domiciliare: sono 40.511. I guariti sono stati 937, un dato che porta a 44.098 il numero degli italiani che hanno sconfitto il Covid.

LE REGIONI

La regione con più nuovi casi è ancora una volta la Lombardia, l'unica che supera quota 200: i positivi registrati in 24 ore sono infatti 211, a fronte di 14.926 tamponi effettuati. La percentuale tamponi/contagiati sale all'1,41 per cento, in crescita rispetto al giorno precedente, quando si era attestata all'1,11 per cento. Tra le province, quella di Milano è sempre la più colpita, con 81 casi. Per quanto riguarda le altre regioni, sono alti anche i numeri del Veneto, con 173 nuovi casi, della Campania, con 171, del Lazio, con 165 e della Toscana, con 147.

Mic. All.

