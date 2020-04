IL PUNTO

VENEZIA Pasqua amara in Italia sul fronte Coronavirus. Dopo che ieri è stato sfondato il muro dei centomila positivi dall'inizio dell'epidemia, oggi potrebbe essere toccata quota ventimila nella conta dei morti. A fronte di un quadro generale in cui preoccupano i numeri della Lombardia e del Piemonte, il Nordest continua a registrare un rallentamento, anche se le autorità raccomandano prudenza: «I dati che noi riscontriamo ci inducono a ripetere di non abbassare la guardia, le misure sono state per questo prolungate dal Governo, non abbiamo sconfitto il virus», ribadisce Angelo Borrelli, capo del dipartimento nazionale della Protezione civile.

IN VENETO

Secondo l'ultimo bollettino della Regione, in Veneto i casi di contagio sono aumentati a 13.891 (+432), anche per effetto del grande numero di tamponi effettuati, 190.912 stando al dato del mattino, grazie ora alla nuova macchina entrata in funzione a Padova. Le persone in isolamento domiciliare sono scese a 18.111, così come i ricoverati in area non critica sono calati a 1.445 (-33), mentre quelli in Terapia Intensiva sono 251 (+3). Altri 23 i decessi, che portano il totale avvenuto in ospedale a 755 (852 se si considerano pure quelli accaduti in altre strutture). In crescita i pazienti guariti e dimessi: ora sono 1.659.

Sui numeri dei sanitari contagiati, i sindacati chiedono chiarezza. «Il calcolo percentuale dei positivi afferma Ivan Bernini, segretario regionale della Fp Cgil lo si deve effettuare su quanti hanno fatto il tampone e non sul totale dei dipendenti. È matematica, non opinione. Quindi medici 1,98%, medici di medicina generale 2,17%, infermieri 2,55%, operatori sociosanitari 3,15% e altri 1,89%. Non per amor di polemica, ma per amore della verità e di rispetto nei confronti di quelli che in troppi hanno definito angeli. Sono persone e lavoratori che meritano rispetto e attenzione». Inoltre le sigle degli ospedalieri, fra cui Anaao, Cimo, Cgil, Cisl e Uil Medici, sollecitano «report e aggiornamento quotidiano relativo al personale sanitario della Regione Veneto risultato positivo, così come accade in Emilia Romagna».

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, i positivi sono saliti a 2.393 (+44). I totalmente guariti risultano 489, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 337. Ieri altri 6 morti, per un totale di 185. La provincia più colpita è Trieste con 872 positivi, seguita da Udine con 865, Pordenone con 529 e Gorizia con 121, ai quali si aggiungono 6 persone non residenti in regione. Anche sul piano dei decessi il territorio di Trieste è il più martoriato (99), a cui fanno seguito Udine (52), Pordenone (31) e Gorizia (3). I ricoverati in Terapia Intensiva sono 28, a cui vanno aggiunti i 172 di altri reparti, mentre in isolamento domiciliare restano 1.182 soggetti.

IN ITALIA

Guardando all'Italia nel suo complesso, sono ormai 100.269 le persone attualmente positive, con un aumento di 1.996 unità che è superiore a quello registrato venerdì. La variazione quotidiana di vittime è tornata a superare quota 600, attestandosi su 619, per cui è verosimile che oggi il totale provvisorio di 19.468 possa tragicamente arrotondarsi. I valori peggiori sono spinti anche dalla situazione della Lombardia, più critica rispetto al giorno precedente. Per far comprendere il dramma delle cifre, basti un dato: i morti complessivi di Coronavirus nel Lazio dall'inizio dell'emergenza sono tanti quante le vittime lombarde registrate nella sola giornata di ieri e cioè 272. Ad allarmare tuttavia è pure il Piemonte, che in ventiquattr'ore ha riscontrato altri 996 casi di infezione ed è salito a 1.633 morti. In compenso in Italia continua a calare il numero dei ricoverati: attualmente in Terapia Intensiva ce ne sono 3.381, cioè 116 in meno della precedente rilevazione, finora il risultato migliore; altri 28.144 si trovano invece in altri reparti (-98). Si conferma la crescita del numero dei guariti per circa duemila persone al giorno: sono in totale 32.534, pari a un aumento di 2.079 unità.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

