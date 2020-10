IL BOLLETTINO

VENEZIA Nel giro di una settimana i nuovi contagi in Veneto sono quasi raddoppiati. A mostrarlo è il confronto, svolto da Azienda Zero, fra i casi registrati dal 19 al 25 ottobre rispetto a quelli rilevati nei sette giorni precedenti: 9.370 a fronte di 4.878. Solo ieri, peraltro, ne sono stati riscontrati ulteriori 1.624.

L'ANDAMENTO

Secondo il rapporto settimanale dell'ente regionale, ora l'incidenza dei positivi sui tamponi effettuati è del 12,9%, contro il 7,5% di prima. Sempre nell'arco di sette giorni, i guariti totali sono stati 364 e i decessi 77 (rispetto ai 33 precedentemente contati). Sul fronte clinico, i ricoveri sono passati da 695 a 749 nei reparti non critici e da 76 a 88 in Terapia intensiva.

LA GIORNATA

Per quanto riguarda la giornata di ieri, il totale dei casi dall'inizio dell'emergenza in Veneto passa a 47.580, di cui 20.081 tuttora attivi. I pazienti intubati salgono a 95, gli altri degenti a 784, le persone in isolamento domiciliare a 14.667. Altre 10 vittime aggiornano il bilancio complessivo a 2.352.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Nel frattempo in Friuli Venezia Giulia sono stati diagnosticati 241 nuovi contagi (8.736 in totale), dei quali 3.480 si riferiscono a pazienti attualmente positivi. Salgono a 31 i ricoverati in Terapia intensiva e a 139 quelli in altri reparti. Un altro decesso ritocca la tragica conta a 378. (a.pe.)

