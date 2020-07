IL CASO

NEW YORK «È tempo di ammettere che il Covid 19 si trasmette anche per via aerea». 239 scienziati provenienti da 32 diversi paesi hanno firmato una lettera aperta all'Organizzazione mondiale della sanità, scritta sotto questo titolo. L'ultimo bollettino dell'associazione internazionale, emesso solo nove giorni fa, continuava a ribadire il concetto che il contagio avviene per la trasmissione di goccioline di saliva pesanti, che escono dalla bocca o dal naso di chi è ammalato con uno starnuto e si depositano sulle superfici. La realtà, secondo gli esperti, è che anche le particelle più piccole, prodotte nel corso di una semplice conversazione, riescono a viaggiare nell'aria a una distanza anche dieci volte superiore rispetto al metro indicato finora come misura di sicurezza, e restano sospese per il tempo necessario prima che qualcun altro le aspiri. Il lavoro di ricerca che sta dietro la missiva è stato pubblicato ieri sulla rivista Clinical Infectious Deseases.

LA PREVENZIONE

La differenza in termini di prevenzione è grande, così come l'effetto che un tale convincimento avrebbe sulle direttive emesse dall'organizzazione, e sulle quali si basano le politiche sanitarie di tanti paesi. Se il virus ha una trasmissione aerobica di lunga gittata, vuol dire che gli assembramenti piccoli o grandi all'interno di una struttura chiusa sono pericolosi, e che le regole di comportamento dovrebbero essere riviste, a partire dagli ospedali, dove le maschere professionali N95 dovrebbero diventare armamentario obbligatorio per l'intero personale, medico e non, fino ai locali pubblici, dei quali si sta tentando la riapertura in gran parte del mondo.

NIENTE PANICO

L'Oms finora non si è pronunciata in risposta alla lettera, e più volte in passato ha tenuto dritta la barra di fronte alle innumerevoli polemiche in materia di contagio. Gli stessi estensori della lettera sembrano voler smorzare i toni dell'allarme che hanno lanciato, quando scrivono che non vogliono seminare panico in un clima che è già al massimo della tensione da mesi.

I DECESSI

L'epidemia sta mostrando colpi di coda in Europa e negli Usa, mentre si aspetta con timore il minacciato ritorno di una seconda ondata autunnale. Negli Stati Uniti i decessi hanno superato ieri la quota di 130.000, e molti degli Stati al sud del Paese che avevano iniziato a riaprire i contatti sociali e i posti di lavoro, si trovano ora nel caos di decisioni locali contrastanti l'una con l'altra. Negli ospedali di una città come Houston, in Texas, è giunti alla saturazione dei letti di terapia intensiva, con i ricoveri in piena ascesa. Unico motivo di conforto è che il tasso di mortalità resta basso, almeno per il momento, e che molti dei pazienti ricoverati sono giovani e meno soggetti alle crisi respiratorie e vascolari più gravi.

L'ESTENSIONE

L'allarme secondo l'associazione riguarda invece l'enorme estensione territoriale che l'epidemia ha raggiunto in tutto il pianeta. Ci sono infatti Paesi, come l'India e il Cile, che fino a qualche tempo fa sembravano aver arginato il contagio da Coronavirus e che oggi si ritrovano in prima linea nell'emergenza sanitaria. E mentre il virus sembra espandere inesorabilmente la sua presenza, le risorse per combatterlo si fanno giorno dopo giorno sempre più scarse. L'Oms conta addirittura 73 Paesi nei quali l'impiego di medicinali anti-retrovirali per combattere l'infezione sta sottraendo risorse alla lotta contro l'Aids. Più di otto milioni di pazienti colpiti dall'Hiv sono adesso a rischio di non trovare più la disponibilità di quei farmaci sui quali erano abituati a far conto per tenere sotto controllo la malattia.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

