IL CASO

VENEZIA Da lunedì prossimo la Svizzera metterà il Veneto in quarantena. Ieri l'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp) l'ha infatti inserito nell'elenco delle aree ad alto rischio di contagio, che al momento comprende 61 nazioni e 28 regioni nel mondo: a partire dal 12 ottobre, chi entrerà nella Confederazione Elvetica dopo aver soggiornato in uno di quei posti negli ultimi dieci giorni, per altrettanti dovrà rimanere in isolamento domiciliare. Le altre aree individuate in Italia, oltre alla Liguria che era stata la prima lo scorso 28 settembre, sono la Campania e la Sardegna: dunque non la Lombardia, che pure primeggia per casi attivi e variazioni giornaliere, perché in quanto confinante beneficia di una deroga rispetto al parametro del tasso di positivi sul totale dei residenti, peraltro più alto fra gli svizzeri che fra i veneti.

I DATI

Lo dicono i numeri, certificati ieri dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in base a cui l'Ufsp periodicamente rivede la propria lista rossa. Con una leggera differenza rispetto al bollettino di Azienda Zero, che è più aggiornato, abbiamo verificato che la banca dati dell'Ue evidenzia per il Veneto un incremento di 595 contagi rispetto al giorno prima, tanto da portare il bilancio a 30.504. Per la Lombardia, l'aumento è di 983 e il totale di 110.852. E in Svizzera? La crescita è di 1.485 infezioni, tanto da allungare la conta a 60.230.

Si dirà: d'accordo, ma a contare è l'incidenza dei nuovi casi sulla popolazione regionale, come spiegato dalle stesse autorità elvetiche all'amministrazione ligure, quando quest'ultima si era lamentata per l'inserimento del proprio territorio a causa del focolaio spezzino. Allora abbiamo confrontato anche il numero di positività accertate ogni 100.000 abitanti, negli ultimi 14 giorni rilevati (in Italia dal 21 settembre al 4 ottobre, in Svizzera dal 25 settembre all'8 ottobre). Ebbene il tasso veneto è 60,84, il ligure è 85,48, il campano è 73,58 e il sardo 50,84. E quello svizzero? È pari a 97,2, un valore più che doppio rispetto alla media italiana di 44,37 e superiore di oltre un terzo allo stesso dato veneto.

LE REGOLE

Ad ogni modo, così è. Da dopodomani scatterà la stretta su ingressi e rientri in Svizzera anche dal Veneto, pure nell'eventualità che il tampone non abbia mostrato positività: «Un risultato negativo del test spiega sempre lo Schweizerische Eidgenossenschaft non esenta dall'obbligo di quarantena e non ne riduce la durata. Difatti, un risultato negativo non esclude un'infezione da coronavirus». Le regole sono, manco a dirlo, estremamente precise: «Recatevi direttamente presso il vostro domicilio o un altro alloggio adeguato (per esempio hotel o casa di vacanze) immediatamente dopo l'entrata in Svizzera. Per il tragitto vale quanto segue: tenetevi almeno a 1,5 metri di distanza dalle altre persone. Se non potete tenervi a distanza, vi raccomandiamo di indossare una mascherina. Se possibile evitate di utilizzare i trasporti pubblici». L'entrata nel Paese va comunicata entro due giorni «all'autorità cantonale competente», dopodiché bisogna soggiornare nel proprio «domicilio o in un altro alloggio adeguato ininterrottamente per dieci giorni» ed evitare «il contatto con altre persone».

LE SANZIONI

Rilevanti si annunciano già le sanzioni: «Chi non osserva la quarantena o l'obbligo di notifica commette una contravvenzione ai sensi della legge sulle epidemie, che può essere punita con una multa fino a 10.000 franchi (circa 9.300 euro, ndr.)». Non potranno trasgredire nemmeno i più piccoli: «Anche i bambini che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio devono mettersi in quarantena per dieci giorni».

Agli imprenditori o professionisti in trasferta magari in Veneto, che a causa della quarantena non possono lavorare al loro ritorno, Berna dice: «Avete diritto a un'indennità di perdita di guadagno per il Coronavirus se avete dovuto mettervi in quarantena senza colpa. Senza colpa significa che al momento della vostra partenza la destinazione del vostro viaggio non figurava nell'elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio e non potevate nemmeno sapere sulla base di un annuncio ufficiale che vi sarebbe stata inserita durante il vostro viaggio». Ora che invece la notizia è stata diramata, nessuna scusa e nessun ristoro.

LA DIFFIDENZA

Non è la prima volta che la Svizzera mostra diffidenza nei confronti del nostro Paese. In vista della riapertura delle frontiere dopo il lockdown, Il Corriere del Ticino scriveva che «il Consiglio federale ritiene prematuro l'allentamento dei confini con l'Italia dal 3 giugno». Ma chi la fa, l'aspetti. In base alla raccomandazione approvata ieri dagli ambasciatori dell'Ue, la mappa del rischio di trasmissione del virus d'ora in poi sarà aggiornata ogni settimana dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri, con l'aggiunta di altri tre: Norvegia, Liechtenstein e, guarda caso, Svizzera.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA