VENEZIA È possibile che si sviluppino focolai negli ospedali non Covid, dove per entrare come pazienti bisogna farsi il tampone, peraltro il molecolare? Se ne sta parlando in questi giorni dopo alcune segnalazioni riguardanti l'ospedale di Camposampiero, in provincia di Padova, dove pazienti sani si sono contagiati in reparto e poi sono stati trasferiti a Cittadella. Si parla di almeno quattro focolai in pochi mesi. «Non è tanto - ha detto il direttore generale della Sanità della Regione del Veneto, Luciano Flor - in alcuni ospedali non Covid ci sono stati anche tre focolai nello stesso mese». Ma come può succedere che ci si contagi in reparto se si è controllati? Flor e lo stesso presidente della Regione Luca Zaia hanno detto che, nonostante i controlli, può capitare: ad esempio, può succedere che un paziente venga ricoverato dopo il tampone negativo, ma che, a distanza di un paio di giorni, manifesti sintomi e, al successivo controllo, si scopra la positività al coronavirus che inizialmente non c'era. E in quei due giorni può infettare altri pazienti. Lo stesso per quanto riguarda il personale: può capitare che si riscontri la negatività e dopo un paio di giorni emerga il contagio. «Il caso segnalato a Camposampiero è oggetto di verifiche interne da parte dell'Ulss», ha detto l'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin. «Un asintomatico può portare dentro l'ospedale il virus e determinare un focolaio», ha aggiunto Flor. E il governatore Zaia: «Facciamo i tamponi ai pazienti prima di ricoverarli e agli operatori sanitari ogni quattro giorni, ma questo è un virus, non tutto è contenibile». (al.va.)

