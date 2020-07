IL PARADOSSO

ROMA Il coronavirus ci ha abituati alle rappresentazioni grafiche. Sorprende vedere che la linea del numero dei nuovi casi positivi giornalieri non scende, anzi a volte sale, mentre quella dei divieti precipita perché, giorno dopo giorno, le regioni stanno dando nuovi via libera a una serie di attività, dal marafone al calcetto. In Lombardia, ad esempio, nonostante i 135 nuovi casi positivi di ieri e gli 8.341 ancora in attesa di guarire, la Regione ha deciso che si possono riaprire le discoteche (ma non al chiuso), si potrà ballare soltanto negli spazi esterni, i buttafuori dovranno misurare la temperatura all'entrata e vigilare sul rispetto del distanziamento (un po' come facevano i genitori un tempo, ma per altre ragioni); si potranno bere cocktail, ma non al bancone. Sono autorizzati gli sport di squadra, a partire dal calcetto di cui in tanti hanno chiesto la ripartenza. La Lombardia dà il fischio di inizio a partire da oggi, l'Umbria lo ha già fatto da qualche giorno, il Lazio da una settimana.

In Emilia-Romagna, nei bar e nei circoli frequentati dai meno giovani, c'era stata forte la richiesta di potere tornare a giocare a carte. Stefano Bonaccini, nella sua regione, ha dato il via libera, per la gioia ad esempio dei bar romagnoli dove il marafone (gioco di carte simile al tressette) è quasi una religione.

LE REGOLE DEL GIOCO

Ma cosa prevedono le linee guida delle conferenze delle Regioni sulle carte? Si può giocare «purché si indossi la mascherina, si igienizzino frequentemente le mani e le superfici di gioco e si rispetti la distanza di almeno un metro tra i giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Ed è consigliata, infine, la frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi».

A proposito di tradizioni: sempre in Romagna, le orchestre del liscio avevano lamentato lo stop all'attività, poi è arrivata un'ordinanza della Regione che consente i balli di coppia, ma solo tra i congiunti (e anche su questo i controlli non sono semplici). Si torna a giocare a carte pure nelle vicine Marche (ma anche in Liguria c'è stato l'annuncio della giunta Toti).

Le Marche aprono anche agli ippodromi, con una serie di linee guida per regolare la febbre da cavallo. Ancora, riecco le terme: «L'apertura delle saune - spiega la Regione Marche - è subordinata al rispetto delle misure già previste nel protocollo per le strutture termali e i centri benessere, alla previsione di un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie».

TRASPORTI

In Piemonte, ma questa decisione era già stata presa nelle settimane scorse in altre regioni come il Veneto ma anche l'Emilia-Romagna, scompare il distanziamento sui mezzi pubblici, a partire da autobus e treni che possono viaggiare a pieno carico, Sintesi: la fase 3 sta correndo veloce, nell'Italia frammentata delle regioni, l'auspicio è che tutto questo non vada a incidere troppo pesantemente sull'andamento dell'epidemia.

